Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura le indagini sul caso Consip il giudice per l’udienza preliminare di Roma ha rinviato a giudizio 5 persone tra queste l’ex ministro Luca lotti per favoreggiamento lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette per rivelazione del Segreto d’ufficio prosciolto dalle accuse l’ex maggiore del noi Gianpaolo scafarto a Parigi tragedia al commissariato della città un funzionario da tutti riconosciuto come impiegato modello ha un coltello all’ora di pranzo e accoltellato quattro persone uccidendo le quattro colleghe all’interno del commissariato poi è stato ucciso sul postopremier francese edouard Philippe Il commissario designato gli affari economici Paolo Gentiloni in audizione al Parlamento Europeo non sarò rappresentante di un singolo governo nella missione avrò che fare con le 27 bozze di leggi di stabilità queste le sue parole alla bozza dell’Italia darò esattamente la stessa attenzione verso le regole chiederò a tutti gli altri 27 paesi per un impatto di stabilità non è perfetto ma ci sono le flessibilità che non sono concessioni verso questo quel paese ma qualcosa che sta nelle regole mi concentrerò sulla riduzione dei debiti Altea quindi annunciato Aggiungendo che userà la flessibilità per aiutare di investimenti immigrazione dopo l’episodio della Sea Watch 3 ho ottenuto attenzione dalle istituzioni Ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto queste le parole della comandante della Sea Watch Carola rackete nell’audizione l’euro camera la mia decisione di entrare in porto non fu una provocazione ma un’esigenzaha spiegato rackete sono intanto 71 I migranti Tra cui due donne o minore sbarcati La notte scorsa a Lampedusa Sarebbero tutti originari del Bangladesh oggi corteo a Lampedusa per ricordare le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 che causò 368 morti è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa