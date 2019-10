Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio gli Stati Uniti in base a un pronunciamento dell’organizzazione mondiale per il commercio potranno imporre dazi sui beni provenienti dall’Unione Europea fino a 7 milioni e mezzo di dollari Come compensazione per gli aiuti di stato da Air basse si tratta di una cifra record e fa riferimento ad una sentenza contro l’Unione Europea per il dossier but pronunciata maggio del 2018 il pronunciamento odierno non chiude il contenzioso ma intanto le borse scivolano la peggiore Londra ameno 26 percento sopra anche Parigi meno22percento Francoforte meno 18 per 100 meno 2 punti percentuali per il puzzi MIB di Piazza Affari costrette a 100 alle perdite down Jones per dell’1 e 7 % sul dibattito sfidarsibotta e risposta tra il ministro degli Esteri Di Maio del segretario di stato americano il tema dei gatti ci preoccupa molto Abbiamo imprese che vivono di Export che devono poter avere certezze tra il rapporto commerciale con gli Stati Uniti difenderemo con tutte le forze le imprese italiane ha detto Di Maio gli hai risposto Pompeo l’Italia è un paese sovrano Ma la Cina un approccio predatorio scambi commerciali e rappresenta una minaccia comune per i nostri paesi è stata la sua replica sull’uscita del Regno Unito dall’ue il premier britannico Johnson e propone l’Unione Europea una accordo sulla brexit con due confini per 4 anni per il nodo dell’Irlanda del Nord che uscirebbe dopo la transizione a fine 2021 sia da lui sia dall’ Unione doganale come il resto del Regno Unito sarebbe allineata per 4 anni al mercato unico per i beni agricoli e industriali immediate le reazioni di Dublino che parla di offerta con aspetti inaccettabili l’unica alternativa alla propostaraduno di l’ha detto Johnson al Congresso di Manchester sulle Rush che hai tayo FMX Sud l’accademico maltese che promise anche Jorge papadopulos e consigliere del candidato presidenziale Donald Trump di poter fornire materiale Russo compromettente contro Hillary Clinton ha chiesto la Protezione della polizia italiana dopo essere scomparso nel 2017 dalla link University dove lavorava lo scrive il Daily sta affermando che mi sfugge Era da anni nel radar dell’intelligenza nostrana l’astronauta Luca Parmitano è il nuovo comandante della stazione spaziale internazionale è il primo italiano è il terzo europeo da assumere questo ruolo la cerimonia del passaggio di consegne con il comandante Russo alexey ovchinin è avvenuta a bordo di una stazione orbitale con ben nove Astronauti a bordo è tutto dalla redazione che auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa