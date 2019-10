Ultime Notizie Roma del 03-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione non è Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura si torna a parlare di tasse perché davanti alla platea di assolombarda il premier Conte Rivendica lo stop agli aumenti assicura che non ci sarà mai una patrimoniale il governo vuole voltare pagina il paese ha voglia di correre le nostre porte sono sempre aperte affrontiamo le sfide tutti insieme ha detto Conte dal Presidente Bonomi arrivata però la richiesta di fare di più non sarebbero pochi miliardi di abbattimento del Cuneo ne sarebbero almeno 13 o 14 non certo i due miliardi e qualcosa di cui leggiamo questa volta stupide ti dicevo No il gruppo di Roma rinviato a giudizio 5 persone nell’ambito dell’indagine sul caso Consip apropresso l’ex ministro Luca lotti per favoreggiamento e l’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette per rivelazione del Segreto d’ufficio prosciolto dalle accuse lex maggiore del nome Gianpaolo scafarto ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali non sui giornali moda estate dimostrerò in quelle sedi la mia innocenza ha detto Lotti strage al commissariato a Parigi un ex funzionario armato di coltello aggredito agenti di polizia sulla il della oltre alla assalitore che è stato ucciso dalle forze dell’ordine sono morte 4 persone tutti agenti assalitore si era convertito all’islam da 18 mesi i prestatori di servizi di hosting come Facebook sono attenuti a rimuovere anche contenuti identici equivalente a un contenuto già giudicato illecito e l’ingiunzione può provenire da qualunque paese lo ha stabilito la Corte europea chiarendo che è una richiesta simile da parte della Magistraturaviola Le disposizioni della direttiva Europea sul commercio elettronico e andiamo in chiusura parliamo di Europa League in campo la Roma in trasferta contro il Wolfsburg a seguire alle ore 21 la Lazio in casa contro il Rennes è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

