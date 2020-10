Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 3 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in su Donald Trump positivo al coronavirus a febbre e tosse ed è stato ricoverato nell’ospedale militare Walter Reed dove rimarrà per alcuni giorni sarà curato con una terapia sperimentale a base di anticorpi policlonali altre sostanze il presidente ha lasciato la casa bianca in elicottero dove è salito autonomamente la first lady Melania e rimane in quarantena a tosse e mal di testa cancellata la tappa in Florida gli altri 20 rinviati o virtuali auguri al presidente anche dallo sfidante Maiden che ha cancellato gli spot negativi contro il rivale la campagna del Tycoon però non fa lo stesso un allevatore risulta disperso nel cuneese dove sarebbe stato travolto dalla piena dei fiumi sul Colle di Tenda nel tunnel salvate 5 persone frane ed esondazioni nel cuneese isolata limone allerta rossaanche Liguria colpita anche da una violenta mareggiata soprattutto nel Tigullio violente piogge anche in Veneto in Valle D’Aosta acqua alta a Venezia oggi la prefettura far alzare le dighe del Mosè a protezione della città Lagunare Lazio impone l’obbligo di mascherine anche all’aperto il governo dopo la nuova fiammata di contaggi ci pensa Conte Annuncia il via la campagna per promuovere la diffusione della app immuni è un obbligo scaricarla non possiamo permetterci nuovo boom di casi restano alti per il secondo giorno consecutivo i nuovi contagi 2499 nelle ultime 24 ore nuovo record di tamponi 120301 2000 in più di ieri stabile l’aumento delle vittime 23 in un giorno secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità linee di Cherry Pie sopra uno in 1B regioni e 2 province autonome aumentano i focolai in ambito lavorativo sono stato così felice di parlare Liliana Segre annunciato che le presidenze Emmanuel Macron alla nominato nell’ordine nazionalelegion d’onore al grado di Cavaliere È un riconoscimento da parte della Francia del suo straordinario impegno per i diritti umani lo annuncia su Twitter l’ambasciatore di Francia in Italia Christian masset Movimento 5 Stelle ha dovuto superare altri momenti difficili e ce la farà anche questa volta il messaggio arriva dal ministro degli Esteri Di Maio su Facebook all’indomani della sortita di Di Battista sul futuro del Movimento Io sono a guardare avanti mentre rosso riduce servizi fino a dicembre mancano le entrate dopo aver effettuato il tampone a seguito della notizia del contagio di Senatori Croazia e mollame i restanti membri del gruppo del MoVimento 5 Stelle a Palazzo Madama sono risultati tutti negativi ed è tutto appuntamento a più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa