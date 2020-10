Ultime Notizie Roma del 03-10-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Mary trovate l’ascolto dalla redazione Gabriele al in studio Venezia Alza le dighe del Mosè per fronteggiare l’acqua alta la conferma dal provveditore alle opere pubbliche Cinzia Zincone già avviata l’interdizione alla navigazione all’ingresso delle barche il tempo Intanto flagella il nord Italia critica la situazione in Piemonte un uomo è disperso tra Italia e Francia dove la provincia di Cuneo confina con la Val roya gravi danni causati al limone Piemonte dalla fondazione del Torrente Vergnano a Garessio a Ceva esondato il Tanaro si è da poco conclusa l’allerta meteo rosso in tutta la Liguria con il Levante tornato dalle 8 allerta arancione l’allerta declassate nel Ponente le valli savonesi la zona più colpita dalle piogge stata al ponente ligure in particolare Ventimiglia dove hiroya esondato in più punti violente pioggein Veneto e in Val d’Aosta almeno 12 persone risultano disperse nel sud-est della Francia nelle Alpi Marittime la regione di Nizza Donald Trump in ospedale senza bisogno dell’ossigeno e viene curato con il rendesibir un farmaco antivirale che è stato usato con successo contro il virus ebola lo rende noto il medico personale del presidente americano Trump positivo al covid è stato ricoverato ieri sera nell’ospedale militare Walter Reed dove rimarrà per alcuni giorni il presidente ha lasciato la casa bianca in elicottero dove ha tolto nuovamente la first lady Melania in quarantena tosse e mal di testa in Italia risalgono in contagi il governo pensa a estendere a tutto il territorio nazionale l’obbligo di mascherina all’aperto come fatto nella regione La Contea annunci al via la campagna per promuovere la diffusione della immuni è un obbligo morale scaricarla non possiamo permetterci un nuovo boom di casi la serie A in chiusuragiornata di campionato ieri sera la vittoria della Sampdoria sulla Fiorentina per 2 a 1 oggi alle 15 Sassuolo Crotone alle 20:45 udinese-roma è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa