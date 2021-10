Ultime Notizie Roma del 03-10-2021 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale si sta votando e si voterà anche domani per il rinnovo di 1192 Amministrazioni comunali per le suppletive della Camera e per le regionali in Calabria alle urne 21 capoluoghi di regione 15 di provincia occhi puntati su Roma Torino Milano Napoli e Bologna oltre l’obbligo di indossare la mascherina l’elettore deve deporre da solo la scheda nell’urna dopo aver votato sul test elettorale per ridere partiti pesano i casi giudiziari Le inchieste fibrillazioni nel centrodestra 5 PD denunciano aggressioni ai candidati Cambiamo argomento continua a calare questa settimana il valore dell’ incidenza dei casi da covid-19 stabile l’indice di trasmissibilità a 083 e quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia dell’istituto superiore di sanità e del Ministero della Salute per brusaferro la curva dell’Italia tra le più contenute il nostro paese vicino al target del 80% di vaccinati contro il covid tra gli over 12 che potrebbe essere raggiunto la prossima settimana ma ci sono ancora otto milioni 300mila persone che non hanno ricevuto nemmeno una cosa si studia Intanto un taglio dei giorni di quarantena per le classi con alunni vaccinati l’ultimo report del Ministero della Salute registra 3312 nuovi contagi e 25 morti a fronte di 155896 tamponi processati il tasso di positività scende allo 0,9% aumentano le terapie Intensive calano invece i ricoveri sono salvi i tre alpinisti bloccati questa notte a quota 4700 sul Monte Bianco hanno raggiunto Il Bivacco Allora in territorio francese alle 4 di questa mattina in mattinata il soccorso alpino ha deciso come procedere al recupero in elicottero voltiamo ancora pagina andiamo a Roma nel quartiere Ostiense una delle aree della Movida Romana il ponte dell’Industria è andato a fuoco alto mi sono crollate nel fiume secondo i primi accertamenti le fiamme potrebbero essersi propagate da alcune baracche che si trovavano sotto il ponte così come accaduto già nel 2013 l’incendio è stato domato non ci sono persone coinvolte Lad rimasta senza luce gas e acqua migliaia di pedofili hanno operato all’interno della Chiesa Cattolica francese dal 1950 l’ha detto il capo di una commissione d’inchiesta indipendente a pochi giorni dalla pubblicazione del rapporto e noi per il momento ci fermiamo qui a voi tutti ancora l’augurio di una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa