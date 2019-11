Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la legge di bilancio fra ricorso ad un maggior deficit per un valore di 16 miliardi e 3 Nel 2020 di 12 miliardi a 7 nel 2021 10 miliardi e mezzo nel 2022 questo emerge dalla lettura della tabella finale di sintesi della legge bollinata dalla ragioneria nella quale sono indicati gli effetti complessivi delle misure ai fini dell’ indebitamento netto le nuove tasse introdotte con la manovra tra le quali svetta la Plastic Tax e la stretta fiscale che riguarda le auto aziendali aumenteranno Nel 2020 il prelievo fiscale per 32 miliardi di euro l’anno successivo l’incasso e raddoppierà a oltre 4 miliardi il testo è stato inviato al Senato non mancano i malumori Matteo Renzi attacca la manoed il governo Conte La prima è una mazzata La classe media La legislatura durerà sicuramente fino al 2023 se conoscenza con te dipende da come funzionerà il governo dice Renzi replica il MoVimento 5 Stelle non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno Prova a mettere in discussione il presidente conte con giochini di Palazzo rincara dal PD Franceschini di contea l’ultima di questa legislatura chi lo indebolisce fai il gioco della Destra Renzi rilancia le tasse sono un autogol che aiuta Salvini Io aiuto il governo ha detto un ex presidente del consiglio Italia Chiedi alla Lidia la modifica del memorandum in tema di migranti da fare in commissione congiunta dei due paesi alarm phone fa sapere nella notte circa 200 persone in difficoltà sono state tratte in salvo dal imbarcazione battente bandiera italiana Asso 30 in acque internazionali il premier libico al serraggio fa sapere che il memorandum può essere cambiato quandodico riceverà quello che suggerisce il governo italiano verrà studiato e Verrà presa una posizione intanto Quest’oggi a Taranto lo sbarco di 88 migranti della curdi verranno accolti da Germania Francia Portogallo e Irlanda Altra giornata di guerriglia urbana a Hong Kong ieri migliaia di manifestanti a volto coperto nonostante il divieto sono scesi in piazza scontri tra attivisti e polizia devastazione vandalismi contro attività commerciali attaccato per la prima volta l’ufficio della xinhua l’agenzia di stampa ufficiale di Pechino lo sport in chiusura calcio Serie A undicesima giornata di campionato ieri nel primo anticipo La Roma ha battuto il Napoli 2 a 1 l’Inter in rimonta con lo stesso risultato fuori casa ha battuto il Bologna con doppietta di La Juventus ha vinto il derby contro il Torino per 1 a 0 quest’oggi le altre partite apre alle 12:30 atalanta-cagliari Bigc’è questa sera Milan Lazio è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa