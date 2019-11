Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione che apre la Luigi in studio la nave Alan kurdi è arrivata al porto di Taranto e sono sbarcati 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi ieri sera ha preso italiana Asso 30 soccorso in acque internazionali circa 200 persone in difficoltà l’Italia chiede alla Libia la modifica del memorandum in tema di migranti da fare in commissione congiunta dei paesi Tripoli per sapere che quando riceverà quello che suggerisce il governo italiano studierà il dossier e assumerà una posizione sulla manovra di bilancio il testo è arrivato in aula al Senato la manovra farà ricorso ad un maggior deficit per un valore di 16 miliardi e 3 Nel 2020 12 miliardi e 7 nel 2021 10 miliardi e mezzo nel 2022questi gli effetti complessivi delle misure ai fini dell’ indebitamento netto le nuove tasse introdotte con la manovra aumenta erano Nel 2020 il prelievo fiscale per oltre due miliardi l’anno successivo l’incasso Raddoppia a oltre 4 miliardi d’ Italia viva L’attacco di Matteo Renzi alla manovra e al governo Conte il ministro dell’economia Gualtieri replica di c’è la legge di bilancio lavoro condiviso e sorprendono le critiche nella maggioranza sarebbe meglio evitare di fare opposizione al posto di Salvini già ieri era arrivato l’altolà del MoVimento 5 Stelle poi quello del avevano blindato il premier conte con l’invito a evitare giochini di Palazzo per non fare il gioco della Destra vuol dire spiega che la manovra si può migliorare ma a saldi invariati e Rivendica l’essere riusciti a congelare l’IVA e il sostegno al lavoro investimenti Welfare Poi dipende le tasse su plastica zuccheri e giganti del web spiegando che sono imposte di scopotempo in Liguria allagamenti cedimenti stradali e schianti di alberi nel Ponente dove permane l’allerta gialla a Sanremo soccorsi due giovani bloccati in auto in un sottopasso al nell’entroterra si è aperto un cratere sulla strada dei due Valloni mentre diversi alberi sulle auto Parcheggiate a Ventimiglia problemi anche nel Levante Ligure dove l’allerta arancione è una tromba d’aria ha investito la bagna sulla Riviera di Levante facendo volare via il tetto del Kung abitazioni non si registrano per fortuna feriti Cambiamo argomento Airbnb ha deciso di vietare i party nelle case affittate sulla sua piattaforma la decisione dopo la Halloween di sangue in California dove durante una festa organizzata in un’abitazione presa attraverso il portale sono morte 5 persone nel corso di una sparatoria ad annunciare la stretta alla zio del gruppo Brian chesky quanto accaduto in California inaccettabile scrive il fondatore di b&b È finito nel mirino dopo la stragela casa era espressamente proibito organizzare feste ma c’erano invece almeno 100 persone lo sport in chiusura apriamo con la MotoGP Maverick vignales ha vinto il GP Malesia penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale disputato sul circuito di Sepang il pilota della Yamaha ha preceduto Marc Marquez su Honda e Andrea Dovizioso sulla Ducati Valentino Rossi sull’altra Yamaha Fabio quartararo ha chiuso al settimo posto subito dietro Franco Morbidelli Sesto negli Stati Uniti pole position per valtteri bottas davanti al Sebastian Max verstappen quarto Charles Leclerc partirà Quinto Lewis Hamilton in terza fila con Alexander albon su Red Bull il pilota britannico della Mercedes Hamilton e con 363 punti in classifica e Oltre 70 di vantaggio su bottas si appresta ad essere Incoronato ancora una volta il campione del mondo a trealla fine della stagione in Serie A dopo le vittorie di ieri della Roma sul Napoli per 21 dell’Inter sul Bologna in rimonta per 2-1 e della Juventus sul Torino per una oggi altre 6 partite si inizia con atalanta-cagliari Alle 12:30 e poi si conclude con Milan Lazio questa sera alle 20:45 domani spal-sampdoria è tutto dalla redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa