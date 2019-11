Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno politica in primo piano il capo Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio difende la Plastik Tex sostenendo che serve ad una svolta ambientale osserva che sul tributo in corso un dibattito surreale accusando mi dici che a parole sono tutti i statisti tenevo i programmi c’è la riforma che salva il pianeta ma quando si tratta di venire Infatti si girano dall’altra parte Intanto il leader di Italia viva Matteo Renzi torna sulle sue dal premier Ma a chi importa Il destino di Conte o il mio dice invitando ad evitare autogol e precisa non siamo contro qualcuno ma contro le tasse ma il ministro dell’economia Gualtieri a serva che sorprendono le critiche della manovra migliorabile ma saldi invariati spiega migranti approdati nel porto di Pozzallo la nave italiana Asso 30 con a bordo 151 profughi salvati al largo delle Coste libiche su tre diverse imbarcazioni in difficoltàil banchino già stata attivata la macchina dell’accoglienza e dopo 8 giorni di mare Sono sbarcate a Taranto le 88 persone che erano a bordo della nave Alan kurdi Salonicco locazione prevede che Germania e Francia ne coglieranno se il Portogallo 5 Irlanda 2 ristorante in Italia u21 il nostro paese ha chiesto a Tripoli la modifica del memorandum sui migranti da fare in commissione congiunta dei due paesi il premier britannico barisonzo ha detto che si scuserà con i membri del partito conservatore che hanno votato per lui sulla base della sua promessa di portare Londra fuori dall’ue entro il 31 ottobre esprimendo il profondo rammarico per aver mancato l’obiettivo L’Unione Europea ha concesso una proroga per la brexit fino al 31 gennaio intanto dovrà affrontare le elezioni nazionali 12 dicembre lezioni in cui però non si candiderà a far Angelo ha rivelato lo stesso lidl.de breakfast in chiusura Apriamo la pagina dedicata allo sport Maverick vignales ha vinto il GP di Malesia penultimo appuntamento stagionale del Motomondiale disputato sul circuito di Sepang il pilota della Yamaha preceduto MarcoAndrea Dovizioso quarto Valentino Rossi mentre Fabio quartararo ha chiuso al settimo posto subito dietro Franco Morbidelli sesto.it Antonella boxe Canelo Alvarez entra nella storia il pugile messicano battere il russo sergej covalente nel match per i mondiali di Albi o medio massimi alla svegas cm e diventa così il primo basterebbe tenere contemporaneamente cinture In che categoria di peso medi Supermedia da questa notte anche mediomassimi è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

