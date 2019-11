Ultime Notizie Roma del 03-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 3 novembre in studio Giuliano Ferrigno maltempo in diverse regioni italiane con la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia che hanno provocato esondazioni e allagamenti una tromba d’aria nel Tigullio mentre la sindaca di Sestri Levante chiede di non uscire di casa a causa delle forti precipitazioni in decine di interventi nella notte dei vigili del fuoco anche in Toscana mentre nel salernitano si dispone elevato a 100 famiglie nelle fasce pedemontane per il rischio di possibili alluvioni e di colate di fango quindi la cronaca tragedia nella notte a pochi chilometri da Ivrea una diciottenne è morta in strada nel cancello di casa di una villetta secondo una prima ricostruzione rientrando dalla serata con gli amici si è accorta di non avere le chiavi ha deciso di scavalcare ma è rimasta impigliata con gli abiti a scoprireaccaduto è stata questa mattina la sorella a Trieste Intanto il corpo di un uomo di 75 anni è stato trovato nella tarda serata di ieri era sul balcone di un appartamento al terzo piano e riporta il quotidiano Il piccolo chiuso in un sacco di nylon l’uomo avrebbe la gola tagliata argomento un compleanno importante quello che si prepara a festeggiare la rivista Nature una delle più antiche e importanti nell’ambito scientifico esistenti al mondo domani compirà infatti 150 anni sulle sue pagine ha Infatti annunciato alcune delle scoperte scientifiche più importanti come la struttura a doppia elica del DNA la scoperta dei raggi-x della tettonica il buco della la prima clonazione di un mammifero un aggiornamento sul maltempo in chiusura in Valtellina pioggia e nevicate Due Pini ci sono bloccati in quota sulle Dolomiti friulane da ieri l’elicottero alza simbolo proprio rompere le condizioni meteorologiche anche la Francia Colpita da uno a tempesta l’hanno nominata Amelie con raffiche di vento fino a 140 kmora è tutto grazie per averci seguito raccomandiamo la massima prudenza alla guida legnosa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa