Ultime Notizie Roma del 03-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale aumentata 4 il numero dei video uccisi nell’attacco di ieri a Vienna e feriti sarebbero 17 uno degli attentatori che sarebbero stati almeno 4 è stato ucciso era uno spreco di 30 anni rifugiato di origini albanesi risultato simpatizzante dell’isis avrebbe annunciato su Instagram e soggetto postando alcune foto fermi perquisizioni tutto il paese il governo ha decretato tre giorni di lutto nazionale corsa è l’ora buia della nostra Repubblica condanne solidarietà da tutta Europa la ministra dell’interno convocato il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per la mattinata rapina in una filiale del gruppo bancario Crédit agricol questa mattina a Milano i rapinatori hanno preso in ostaggio i dipendenti dell’Istituto mentre la polizia circondava la filiale Piazza antistante sono poi fuggiti attraverso le fogne lasciando inglesi dipendenti sono entrati nei sotterranei Eravamo in tre all’interno quando mi sono accorto urlato c’è una rapina è una collega è riuscita a scappare ha raccontato direche ha spiegato c’è stata una breve collutazione ma non hanno infierito su di me aperti Primigi negli Stati Uniti per le elezioni presidenziali già scrutinate le schede di un minuscolo Villaggio del Cerca votato per primo 5 voti Tutti per biden Trump promette battaglia legale per contestare i voti per posta e che in alcuni stati decisivi continueranno ad arrivare per giorni meriterebbe anche di autoperdonarsi vincitore se i primi dati lo daranno intestinal stati chiave per Obama il fai con un dittatore da quattro soldi al via la riunione tra il premier Conte il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro il ministro boccia e i capi delegazione della maggioranza sul piatto il nuovo dpcm con le misure per frenare la diffusione della pandemia il testo che dovrebbe essere firmato tra oggi e domani secondo quanto riferito dallo stesso con te ieri in parlamento per vedere a un coprifuoco serale verranno individuate 3 aree con tre scenari Che misure vi ha più restrittive potrebbero essere la Calabria e Piemonte la Lombardia le regioni più toccate dalla stretta ieri 20 2009 i casi in Italia oltre 2 mila le persone in terapia intensiva e anche questa volta in biciaccompagnato da un decreto legge che dispone Ristori per l’azienda e le filiere che subiranno limitazione alle loro attività ci stiamo già lavorando e sarà pronto a breve così su Facebook la viceministro dell’economia Laura Castelli cercheremo di un confronto anche con le forze d’opposizione maniera preventiva e anche nel percorso di discussione parlamentare ha detto il viceministro dell’economia Antonio misiani governo francese in ordine sparso sono interruzione di un coprifuoco a Parigi fonti governative smentiscono quanto dichiarato poco fa dal portavoce del governo Gabriele A tal che ha evocato l’introduzione di un coprifuoco a Parigi probabilmente nella regione a partire dalle ore 21 questa decisione non è stata assolutamente confermata a questo punto indicano fonti governative la quella del Nord e Rivendica ancora a zero casi di covid secondo un rapporto della MS paese ha condotto fino al 29 ottobre di testa su 1462 persone tutti sono risultati negativi Il Globe Theatre di Roma ha fatto sapere la sindaca raggi verrà intitolata Gigi Proietti scomparso ieri dolore forte ma sappiamo che non ènostro questo lunedì tutti i papà ha vissuto del suo pubblico Il nostro è il vostro affetto lo dimostra Grazie questo il messaggio affidato ai Social dalla figlia dell’attore Carlotta ieri sul Colosseo al Campidoglio omaggio al grande artista scomparso la sua foto con la scritta Ci mancherai giovedì funerale il lutto cittadino scarpe alle 9 il click Day per mettersi in tasca il bonus mobilità che riguarda anche i bike monopattino i seguenti è possibile registrarsi sulla piattaforma del Ministero dell’Ambiente buono mobilita.it e registrarsi Per chiedere rimborso delle spese sostenute nel periodo del 4 maggio al 3 novembre pari al 60% e fino a €500 oppure buono mobilità sei ancora non è stato effettuato l’acquisto ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa