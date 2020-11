Ultime Notizie Roma del 03-11-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale studio Giuliano il nuovo dpcm quelle misure contro il coronavirus arriverà nelle prossime ore entro questa sera tra un LED downlight simile al modello tedesco dice la Sottosegretario alla salute zampa in testa o prevederà un fuoco serale resta ancora da stabilire a che ora saranno individuate 3 aree con scenari di rischio e misure via più restrittive potrebbero essere la Calabria in Piemonte Lombardia le più toccate dalla stretta vertice nel pomeriggio ministri bozza e speranza Il commissario Arcuri il capo della protezione civile Borrelli e le regioni che doveva lavorare anche a un nuovo decreto Ristori con interventi sulle aree dove le misure saranno più rigide la cronaca Brutale aggressione nella Bassa Reggiana con 5 persone arrestate dai carabinieri una coppia mentre viaggiava in auto è stata bloccata da quattro persone su due scooter ieri sera tra Novellara e Correggio sono stati presi a calci e pugni e pregiati con coltelli al Monte gambe43enne marocchino è stato lasciato sanguinante in mezzo alla strada mentre la fidanzata trentasettenne connazionale è stata trascinata prima in una linea poi una casa e violentata i militari avvisati da un passante sono intervenuti Hanno arrestato i quattro e una complice tutti africani a quanto pare aggressori e vittime Si conosceva Cambiamo argomento Il Globe Theatre di Roma ha fatto sapere la sindaca raggi verrà intitolata Gigi Proietti scomparso ieri il dolore forte ma sappiamo che non è solo nostro Questo è il lutto di tutti papà ha vissuto con il suo pubblico il vostro affetto lo dimostra Grazie il messaggio affidato a Instagram dalla figlia dell’attore Carlotta ieri solo il Colosseo è il Campidoglio lo mangia il grande artista scomparso la sua foto con la scritta Ci mancherai giovedì funerali e lutto cittadino ultime notizie in chiusura dopo un decennio di crescita negli ultimi 10 anni diminuisce la partecipazione culturale degli italiani soprattutto per cinema teatro lettura di Superstar dell’ultimo decennio raccontarlo il XVI rapporto annuale federculture impresa cultura Franceschini afferma per fronteggiare l’emergenza della pandemia solo Quest’anno siamo arrivati a 9 miliardirisorse a settori della Cultura e del turismo è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa