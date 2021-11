Ultime Notizie Roma del 03-11-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 3 novembre Buongiorno da Francesca Vitale via libera al vaccino seiser per i bambini biden siamo a una svolta le somministrazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni partiranno il 8 novembre al nuovo accordo per mettere fine alla deforestazione entro il 2030 da oltre 100 paesi L’impegno per il taglio del 30% delle emissioni di metano Cingolani d’Italia in fondo al Global Energy da 10 miliardi ministro della transizione ecologica fondi per rendere Fissa la yacht forclimat nuovi sindaci negli Stati Uniti a Boston una donna di origini asiatiche afroamericane New York e Pittsburgh storie di migrazioni da bo 36 anni figlia di immigrati arrivati da Taiwan a Eric Advance II sindaco nero di New York il coronavirus in Italia sono 2834 nuovi casirimorchi un tasso di positività al 1,2% effettuati 200 38354 tamponi momento i ricoveri le terapie Intensive su gran parte dell’Italia allerta arancione per il maltempo su 5 regioni Abruzzo Campania Lazio Molise Sardegna Gialla in altre sette Basilicata Liguria Puglia e Toscana Umbria e Sardegna molte scuole resteranno chiuse nel napoletano ondata di maltempo durerà fino al weekend porta la Juventus Batte lo Zenit San Pietroburgo per 42 conquista gli ottavi di Champions League con 2 giorni di anticipo illude due volte invece la trampa con una doppietta di Ronaldo il Manchester United chiude sul 2 oggi in campo Milan porto alle 18:45 Sheriff tiraspol intera alle 21 rinvii a giudizio per Platini blatter con l’accusa di truffa per Maxi pagamento al ex presidente Guetta da parte della pipa ed è tutto per il momento buon proseguimento di ascolto

