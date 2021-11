Ultime Notizie Roma del 03-11-2021 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio accordo al Summit dei leader mondiali nell’ambito della Coppa a 26 per forse fine alla deforestazione entro 2030 con un impegno di 19,2 miliardi di dollari È stato sottoscritto dei paesi che ospitano lo 85% delle foreste del mondo sale intanto Oltre 100 il numero di quelli che hanno aderito al piano americano europeo per la riduzione delle emissioni di metano del 30% entro il 2030 il repubblicano yunkin viene eletto governatore in Virginia uno schiaffo per Bari da mettere nello stato aveva battuto Trump l’ex agente di polizia per americano Adams è sindaco di New York secondo afroamericana ricoprire tale carica prima donna sindaco per Boston l’asiatico americano AV Minneapolis boccia lo scioglimento del dipartimento di polizia a 18 mesi dal caso Floyd entro la fine dell’anno si potrà arrivare la terza dose del covid hai 50 anni secondo il Sottosegretario costa non lo protocollo del governo per la scuola che limita al minimo la didattica a distanza facendolo scattare solo in caso di tre persone positive in una classe aumentano Intanto i recover possibili la proroga dello stato di emergenza delle limitazioni in America via libera Fighters sui bambini di 5 11 anni scoperte 2441 posizione irregolare di reddito di cittadinanza Napoli per una truffa ai danni dello stato da oltre €5000000 3 beneficiari c’erano anche i camorristi e loro parenti irregolarità per oltre due milioni €300000 accertate in Basilicata dove sono state denunciate 399 persone PD Forza Italia Italia viva attaccano report accusando la trasmissione di diffondere tesi novaxa provocare le un servizio su interessi economici e pressioni politiche dietro la terza dose e conduttore Ranucci nega qualsiasi sostegno Grazie Rivendica il diritto di critica puzza era allontanato per un anno da Roma aperto un fascicolo sui No passa vestiti da deportati è stata ritrovata ieri sana e salva Cleo Smith una bambina di 4 anni scomparso da campeggio in Australia oltre due settimane fa la Polizia ha trovato la bimba Rossini una casa a cavallo nel Ovest del paese arrestato un uomo di 36 anni senza alcun legame con la famiglia della piccola non sono stati forniti per ulteriori dettagli sulla vicenda a te Sì oggi temporali il vento su gran parte dell’Italia allerta arancione per il maltempo in cinque regioni Abruzzo Campania Lazio Molise Sardegna Gialla in altre sette Basilicata Liguria Puglia Toscana Umbria Veneto e Sardegna molte scuole resteranno chiuse nel napoletano l’ondata di maltempo durerà fino al weekend porta la Juventus Batte lo Zenit San Pietroburgo per 42 conquista gli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo si illude due volte invece l’Atalanta con una doppietta di Ronaldo il Manchester United chiude sul 22 oggi in campo Milan porto alle 18:45 Sheriff tiraspol Inter alle 21 rinvii a giudizio per Platini blatter con l’accusa di truffa per un max di pagamento all’ex presidente web da parte della Fifa ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento e buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa