Ultime Notizie Roma del 03-11-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio come tutti gli strumenti vanno colorati e messi a punto in Germania 10 anni fa è stata presa una misura simile e poi cambiata 4-5 volte in 10 anni lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mattino Cinque rispondendo a una domanda sulle modifiche reddito di cittadinanza questa struttura del reddito aggiunto trova concordi tutte le forze politiche di maggioranza ci privano il reddito di cittadinanza senza averne diritto sono in totale 4839 le posizioni irregolari scoperti dai carabinieri nel corso di una maxi operazione in Campania Puglia Abruzzo Molise Basilicata La truffa ai danni dello stato ammonta a 20 milioni di euro solo nel napoletano i percettori regolari erano 2441 tra loro anche camorristi parcheggiatori abusivi rapinatori truffatori e lavoratori in neroSmith una bambina di 4 anni scomparsa da un campeggio altre due settimane fa è stata ritrovata sana e salva lo ha annunciato la polizia dell’Australia dell’ovest che ha precisato di aver trovato la piccola in una casa Carmen Ron gli agenti hanno fatto irruzione economico è stato tratto in arresto l’obbligo vaccinale per Alcune categorie non è assolutamente un tabù e siamo pronti a prenderlo in considerazione lo ha detto il Sottosegretario alla salute Andrea ho raggiunto affrontiamo questa settimana e vediamo quali saranno i dati delle vaccinazioni Ci auguriamo che prevalga il senso di responsabilità e sulla possibile reintroduzione del obbligo di mascherina Era persa spiegato che non è un’ipotesi sul tavolo si avvicina il natale per molti italiani sarà tempo di vacanza ma a causa della pandemia di covid-19 ancora diverse restrizioni per potersi muovere tiene il nostro paese sia lei lo strumento indispensabile sarà il Green Park che il governo pensa di mantenere obbligatorio per svolgere la maggior parte delle attività fino a giugno lo stato di emergenza in scadenza il 31 dicembre potrebbe invece essere prorogato fino a marzoe questo comporta Ad esempio la possibilità di invitare il turismo dall’Italia verso paesi ad alto rischio pannello Staremo a vedere torneremo sicuramente a riparlarne per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

