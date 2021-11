Ultime Notizie Roma del 03-11-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno dei vaccini della commissione tecnico-scientifica riunita questa mattina alla terza dose Booster con un vaccino a mrna five-0 moderna a partire da 6 mesi a chi ha ricevuto la prima dose con il Johnson & Johnson nel pomeriggio anche il via libera dell’agenzia italiana del farmaco intanto per il Sottosegretario alla salute Andrea Costa l’obbligo vaccinale anche i compiti per Alcune categorie non è assolutamente siamo pronti a prenderlo in considerazione ora affrontiamo queste settimane vediamo quali saranno i dati delle vaccinazioni Dopodiché ci auguriamo che vi sia un senso di responsabilità che prevalga sul fronte vaccinazioni dove ha deciso di avviare un percorso basato sul rapporto di fiducia tra esecutivo e cittadini sottolinea ancora cotta e mi pare che questo rapporto oggi abbia prodotto risultati importanti l’obiettivo è quello di raggiungere il 90% dei vaccinaticronaca percepivano il reddito di cittadinanza ma c’era anche chi aveva la Ferrari chi la barca chi molteplici appartamenti chi Un autonoleggio convinti 7 auto di una scuola di ballo che c’è persino chi si è inventato di avere dei figli c’è un po’ di tutto tra quelli che hanno percepito indebitamente il suicidio nel meridione d’Italia e quanto emerso nella maxi-operazione condotta tra il primo maggio 17 ottobre dai carabinieri del comando interregionale con giurisdizione sulle regioni Campania Abruzzo Molise Basilicata in collaborazione con il comando Carabinieri tutela del Lavoro controlli mirati a verificare la Reale sussistenza dei requisiti da parte dei percettori del reddito di cittadinanza che hanno fatto riscontrare quasi 5000 io vengo la Rita per un totale di 20 milioni di euro andiamo in Germania in chiusura Torniamo a parlare del cavo nel paese si sta assistendo ad una pandemia di non vaccinati e da enorme m’ha detto inizio della Salute tedesca auspicando che il governo misure più severe per contrastare la diffusione del coronavirus in particolare a cui restrizioni nei luoghi pubblici attualmente stiamo vivendo principalmente una pandemia di non vaccinati da enorme ha sottolineato il ministrothegiornalisti in Alcune regioni della Germania i posti letto per la terapia intensiva si stanno di nuovo esaurendo nel paese Ieri si sono registrati 20398 nuovi contagi e 194 persone sono morte per complicanze possibili al covid-19 il 66% della popolazione tedesca e vaccinata ma a preoccupare Il fatto che un numero considerevole di persone di età compresa tra i 18 Ei 59 anni non lo sia il caso di contagio regione raggiunti livelli più alti da maggio è tutto per il momento di promozione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa