Ultime Notizie Roma del 03-11-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Ben ritrovati sulle nostre appuntamento con l’informazione e Finanziò covid aggiornato in primo piano sono 5188 i nuovi casi di coronavirus in Italia di cui 332 sono progressi delle Veneto ieri erano stati 2834 in Italia i tamponi totali sono stati più di 700 mila 479.000 in più rispetto a ieri si tratta di un record di test considerando però che il Veneto che ne comunica oltre 200.000 tamponi dall’analisi degli ultimi tre giorni mentre il tasso di positività scende allo 0,7% ieri era al 1,2 più con te Oggi il 24 ore Rispetto a ieri la curva si muove verso l’alto secondo il consueto andamento altalenante il Trend è in crescita lo si vede nel confronto con lo scorso mercoledì Secondo me se L’Europa è l’unica regione a livello globale dov’è andato dei contatti continua a crescere di preciso per la quinta settimana consecutiva aumentadegenze ordinarie mentre sono in leggero calo quelle in area critica e Germania si sta assistendo ad una pandemia di non vaccinati enorme l’ha detto il ministro della Salute tedesco spiegando che il governo mette in atto più misure per contrastare la diffusione del coronavirus in particolare attuali restrizioni nei luoghi pubblici in Alcune regioni della Germania i posti letto che le terapie Intensive si stanno di nuovo esaurendo nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati in 20309 nuovi contratti 194 persone sono morte per complicanze riconducibile al covid oltre il 66% della popolazione tedesca in mattinata a provare il fatto che un numero considerevole di persone di età compresa tra i 18 Ei 59 anni non lo sia il paese più popoloso d’Europa con circa 83 milioni di persone e le ultime settimane è alle prese con una quarta Ondata il tasso di contagio in 7 giorni raggiunti livelli più alti da maggio proprio in Germania anche in Francia torna l’obbligo di indossare la mascherina a scuola sono 39 dipartimenti della Francia in cui gli studenti dovranno stare di nuovo in classe con la mascherina ad annunciare il portavoce del governo alla prossima settimana nei dipartimenti dove il tasso di incidenzapurtroppo stabilizzato Sopra 50 casi ogni 100.000 abitanti di protocollo scolastico passerà da livello 1 a livello 2 la mascherina tornerà obbligatoria nelle scuole interessate in italiano chiusura 9 Green pass falsi compreso di Pippo Franco sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma apre certificati Verdi sequestrati ci sono anche quelli del comico e di un magistrato a riposo e l’indagine coordinata dalla Procura di procedere ricordi di impasto sequestrati alcuni dei quali utilizzati per accedere a locali pubblici sono stati disattivati presentato a del Ministero della Salute Infatti non riguarda i certificati rilasciati da un odontoiatra che ha uno studio in zona Colli Albani perquisito nelle scorse settimane coinvolto anche un altro medico e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa