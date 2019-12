Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio Conte va all’attacco nell’informativa al parlamento sul fondo salva stati tutti i ministri sapevano nessuno della Lega mai obiettato le camere sono sempre state informate nessun documento è stato firmato O almeno Altieri ho mentito con te o non ha capito Di Maio la replica di Salvini che ha chiuso il suo intervento al Senato con un si vergogni nella riforma del fondo difesa della presidente della BCE lagarde Di Maio vede clip evidenti mentre su Conte nasce un nuovo caso per i documenti annunciati dalle Iene sul suo rapporto con Guido Alpà nessun conflitto di interessi una storia vecchia Taglia corto il premier alla prestazione del libro photoansa 2018 il governo starebbe valutando l’idea di inserire manovra una cornice normativa di sostegno al salvataggio della Banca Popolare di Bari secondo quanto viene riferito da fonti dell’esecutivo Si starebbe studiando una possibile ruolo del mediocentrale Firenze salvataggio dell’Istituto pugliese secondo indiscrezioni di stampa che trovano conferma in ambienti della maggioranza servirebbe circa un miliardo per la vigilia del vertice nato che prende il via oggi mi di mettere dati sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital Tax sui 26 del web da Google a Facebook passando per Amazon la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come Italia Austria Turchia Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera il decreto legge per bloccare il prestito Ponte Alitalia con il provvedimento Si conferma il finanziamento titolo oneroso di 400 milioni di euro destinati a finanziare le esigenze gestionali viale Italia l’esecuzione da parte dell’organo commissariale del piano di interventi ex ora siglato l’accordo per il 43,78% di Jedi e 0,40 euro per azione con un esborso di 102,4 milioni al termine dell’operazione da realizzare tramite una società di nuova Costituzione verrà lanciata unallo stesso prezzo il giornalismo di qualità ha un grande futuro se saprà coniugare autorevolezza professionalità e Indipendenza quelle esigenze dei lettori dice John Elkann presidente è amministratore delegato di exor a Leon Messi entra nella storia vincendo il suo Sesto Pallone d’Oro record mai raggiunto da altri giocatori terza Piazza per Cristiano Ronaldo che invece viene eletto miglior giocatore della serie A è proprio nel Massimo campionato ieri sera il Cagliari è riuscita a battere la Sampdoria nel posticipo della quattordicesima giornata recuperando dal 31 al 43 al 96esimo E questa era l’ultima notizia buon proseguo di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa