Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora lavori una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da un’altra ancora vigilia del vertice nato che prende il via oggi minaccia di mettere dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di come rappresaglia per la Digital Tax sui Big io e 6 del web da Google a Facebook passando per Amazon lo rende noto la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come Italia Austria e Turchia è contro l’attacco nell’informativa al parlamento sul fondo salva stati tutti i ministri sapevano nessuno della Lega mai obiettato le camere sono sempre state informate nessun documento è stato firmato o ha mentito Gualtieri ho mentito con te non ha capito Di Maio la replica di Salvini che è chiuso intervento al Senato con un si vergogni nella riforma del fondo difesa dalla presidente della BCE lagarde Di Maio vede criticità evidenti mentre su Conte nasce un nuovo caso per ildenunciati da lei e nel suo rapporto con Guido alta nessun conflitto di interessi una storia vecchia Taglia corto il premier alla presentazione del libro foto Amstaff 2019 cronaca blitz Antimafia contro Cosa Nostra dei Carabinieri del Ros di Catania che stanno arrestando 9 persone sequestrando società i beni immobili per 12,6 milioni di euro al centro del provvedimento un’indagine sugli investimenti immobiliari eseguiti negli anni 90 direttamente dai vertici di Cosa nostra tra cui lo storico boss ergastolano Benedetto Santapaola sono stati rintracciati dalla polizia e stanno bene i due sedicenni scomparsi da casa lo scorso XXVII novembre mi hanno trovati grazie a Dio annuncia su Facebook Tiziana tonetti madre di uno dei due ragazzi mercoledì scorso si era allontanato con l’amica Marika sua coetanea con loro secondo una prima ricostruzione C’era un’amica maggiorenne la ex Polis Indaga la pista di un atto deliberato dietro l’episodio avvenuto ieri all’altro nel sud dell’Inghilterra dove un auto il guidatore poi fuggito ha investito diverse persone vicino alla scuola provocando la morte di 11A meno che il perimento di tre ragazzi gli investigatori cercano un sospetto 51 anni Terry Glover escluso Al momento il movimento terroristico in chiusura Sesto Pallone d’Oro un record mai raggiunto da altri giocatori terza Piazza per Cristiano Ronaldo che invece viene eletto miglior giocatore della serie A è proprio nel Massimo campionato ieri sera il Cagliari è riuscito a battere la Sampdoria nel posticipo della quattordicesima giornata recuperando dal 31 al 43 al 96esimo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa