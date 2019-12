Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio a poche ore dall’inizio del vertice nato Donald Trump attacca gli alleati europei se la Francia va avanti con la bici dalle tasche colpisce Big americani del web da Google a Facebook passando per Amazon colpita partire da gennaio con i baffi fino al 100% su beni per un valore di 2,4 miliardi di dollari non solo da Washington fanno sapere che la rappresaglia potrebbe riguardare anche altre capitali che dovesse seguire la strada di Parigi tra cui anche Roma e cambiamo argomento lo scontro sul mese non è più uno scambio di accuse tra maggioranza e opposizione il meccanismo europeo di stabilità rischia di creare seri problemi all’alleanza di Go del premier Giuseppe Conte leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio è calato il gelo secondo il Corriere della Sera frizione riportate anche da Repubblica che non esclude una crisi dell’esecutivo che abbiamo ancora Argo109 persone sono state arrestate beni per un valore di 12,6 milioni di euro sequestrati durante il blitz contro Cosa Nostra scattato nella mattinata di oggi condotto dai carabinieri del Ros di Catania il provvedimento restrittivo emesso dal gip su richiesta della dda della locale procura nasce da un’indagine sugli investimenti immobiliari eseguite negli anni 90 che secondo gli investigatori sarebbero stati seguiti direttamente dallo storico gatto l’hanno Benedetto Santapaola da Aldo Ercolano 58 anni da Francesco mangione da Giuseppe Cesarotti i reati contestati a vario titolo sono associazione mafiosa concorso esterno in associazione mafiosa estorsione riciclaggio trasferimento fraudolento di valori e illecita concorrenza con minaccia Pallone d’Oro 2019 messi vince per la sesta volta Ronaldo verso il Fuoriclasse argentino supera cr7 assente alla cerimonia che conquista il gradino più basso del Podio e rimane 5 vittorie al secondo posto Van dyck tra gli italianidelitti in quindicesima posizione che conquista il Trofeo kopa e koulibaly alla ventiquattresima posizione andiamo in Gran Bretagna un bambino di 12 anni è morto e altri 5 ragazzi tra i 3 e 16 sono rimasti feriti ieri fuori da una scuola inglese a te bene Let’s dopo essere stato investito da una vettura il cui guidatore poi fuggito gli investigatori indagano per omicidio e stanno dando la caccia agli investitori ancora chiaro se si tratti di un pirata della strada o si possono ipotizzare altri motivi la pista di un atto deliberato non pare esclusa anche se per ora la expolis non si avventurano ipotesi è stato un incidente davvero canta detto il Capi settore locale robe Kirby e la nostra più profonda solidarietà va tutti coloro che sono stati coinvolti rivolgo un appello urgente aggiunto a Chiunque abbia informazioni o se in possesso di immagini video o abbia visto qualcosa sui social media che possa essere considerato cruciale a chiamarci ai numeri di emergenza era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

