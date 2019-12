Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio Conte va all’attacco nell’informativa al parlamento sul fondo salva stati tutti i ministri sapevano nessuno della Lega mai obiettato le camere sono sempre state informate nessun documento è stato firmato ho sentito Gualtiero ha mentito con te o non ha capito Di Maio la replica di Salvini che chiuso il suo intervento al Senato con un Ti vergogni nella riforma del fondo difesa dalla presidente della BCE lagarde Di Maio vede criticità e video mentre su Conte nasce un nuovo caso per i documenti annunciati dalle Iene sul suo rapporto con Guido Alpà nessun conflitto di interessi una storia vecchia Taglia corto il premier alla presentazione del libro foto ANSA 2019 ed alla vigilia del vertice nato che prende il via oggi minaccia di mettere dati sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital Tax sui b26 del webda Google a Facebook passando per Amazon non rende noto la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come Italia Austria e Turchia blitz Antimafia contro Cosa Nostra dei Carabinieri del Ros di Catania che non rispondono detersione sequestrando società eBay mobili per 12,6 milioni di euro al centro del provvedimento un’indagine sugli investimenti immobiliari seguiti negli anni 90 direttamente dai vertici di Cosa nostra tra cui la bottarga Solano Benedetto Santapaola arresti in Italia e all’estero nei confronti due clan mafiosi nigeriani Sono in corso da parte della polizia su disposizione della magistratura barese indagati rispondono di associazione per delinquere tratta riduzione in schiavitù estorsione rapina lesioni violenza sessuale è sfruttamento della prostituzione una trentina di misure cautelari eseguite in Puglia Sicilia Campania Calabria Lazio Abruzzo Marche Emilia Romagna bene all’estero in Germania Francia Olanda in Malta Cambiamo argomento la e indica la pista di un atto deliberato dietro l’episodio avvenuto ieri al Acton nel sud dell’Inghilterra dove un auto il guidatore e poiha investito diverse persone vicino alla scuola provocando la morte di un dodicenne nonché incremento di 3 ragazzi gli investigatori cercano un sospetto di 51 anni Terry Glover esclusa momento il movente terrore d’Otranto alla vigilia del vertice nato che prendevi oggi minaccia di mettere i dazi sul 100% delle importazioni dalla Francia pari a 2,4 miliardi di dollari Come rappresaglia per la Digital Tax sui video del web da Google a Facebook passando per Amazon lo rende noto la casa bianca che mette in guardia anche altri paesi come Italia Austria e Turchia Unicredit ridurre il personale di circa 8 mila unità Nell’arco del piano strategico 2020-2023 mentre l’ottimizzazione della rete di filiali porterà alla chiusura di circa 500 sportelli lo si legge in una nota della banca il piano prevede di realizzare un utile di 5 miliardi di euro nel 2023 una crescita aggregata dell’utile per azione di circa il 12% nel periodo 2018-2023 Unicredit puntino oltre a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nell’arco di 3 anni aumentare al 40%retribuzione di capitale per il 2019 agli azionisti saranno distribuiti circa 8 miliardi di euro 3 cedole riacquisto di azioni Nell’arco del piano e per il momento è tutto buon proseguimento di ascolto

