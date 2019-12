Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio l’ex vicepremier Matteo Salvini turno all’attacco sul nega di essere mai stato a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte per Salvini qualcuno governo sta dicendo la verità hai qualcun altro una bugia Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato ed è grazie a noi che ne stiamo parlando il Parlamento deve poter intervenire su quel testo In Movimento 5 Stelle Di Maio chiarisce la sua posizione sapevamo che il mese era arrivato un punto della sua riforma ma anche che all’interno di un pacchetto che prevede anche la riforma dell’Unione bancaria l’assicurazione su deposito per il MoVimento 5 Stelle queste tre cose vanno insieme non si può firmare sul una cosa alla volta decideremo noi come e se dovrà passare la riforma Del Mes Cambiamo argomento Unicredit ridurre il personale a circa 8 mila unità in Italia Germania Austria nellapiano strategico 2020-2023 mentre l’ottimizzazione della rete di filiali porterà alla chiusura di circa 500 sportelli lo si legge in una nota della banca i tagli riguarderanno così il 12% del personale 17% delle filiali amministratore delegato musiera sicura che come nel precedente piano d’azione dell’Istituto sarà socialmente responsabile Unicredit prevede inoltre di realizzare un utile di 5 miliardi di euro nel 2023 punta a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nell’arco di 3 anni con la distribuzione di circa 8 miliardi di euro 3 cedole e riacquisto di azioni gedi vola a Piazza Affari dopo l’annuncio dell’accordo per la vendita della partecipazione dici rédacteur il titolo dopo essere rimasto per alcuni minuti in asta di volatilità entrata gli scambi con un rialzo del 60,49% a 0,455 euro allineandosi al prezzo dell’opa che verrà lanciata sul flottante scivola invece circa 1 meno 4 76% dopo il rally di ieri mentre tale exorabbiamo pagina la TV statale iraniana riconosciuto che le forze di sicurezza hanno sparato contro i dimostranti durante le recenti proteste per il rincaro della benzina uccidendo il numero imprecisato l’ammissione giunge all’indomani di un rapporto di Amnesty International secondo cui sono almeno 208 le vittime accertate della repressione delle violente proteste nel paese è il portavoce della magistratura di Teheran Go lahnstein ismalia dichiarato che le cifre sono menzogne diffuse la gruppi di all’estero in questi anni verso i disabili si sono messi in atto e portati avanti processi inclusivi ma non è ancora sufficiente perché pregiudizi producono oltre le barriere fisiche anche limite l’accesso all’educazione per tutti all’occupazione e alla partecipazione l’ho detto il Papa nel messaggio per la giornata mondiale delle persone con disabilità incoraggiando tutti coloro che lavorano con le persone con disabilità proseguire in questo importante servizio impegno che determina il grado di civiltà di una nazione in italiano studente quindicenne su quattro non raggiungi il livello base di competenza in matematica e quanto evidenziano i risultatiprove Pisa del 2018 che hanno riguardato tutti i paesi dell’ocse migliori risultati si ottengono i ragazzi residenti al Nord I liceali hanno punteggi migliori rispetto agli studenti degli istituti tecnici e professionali letteratura i ragazzi italiani ottengono punteggi inferiori alla media OCSE così come in scienze con il 25% che risulta avere una preparazione insufficiente portiamo ancora pagina un bronco riassorbibile stampato in 3D Per consentire un bambino di 5 anni di respirare è stato impiantato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con un intervento sperimentale il primo di questo genere in Europa il piccolo paziente affetto da bronco un cedimento della parete bronchiale che impedisce il normale flusso di aria nei polmoni Il Bronco in 3D è stato interamente progettato al bambino Gesù con sofisticate tecniche di imaging e bioingegneria che abbiamo ancora argomento è morto in una clinica Romana l’ex calciatore Giovanni Bertini malato da tempo dal fisico imponente carattere esuberante nato nel gennaio 51 detto giovannone Giocondanegli anni 70 con roma-fiorentina Ascoli Catania Benevento Nel giugno del 2016 diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

