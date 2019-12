Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate l’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Gli studenti italiani sono meno capaci di affrontare la lettura di un testo rispetto alla media OCSE è questa una delle conclusioni riportate nel rapporto Nazionale OCSE Pisa 2018 a cui hanno partecipato i ragazzi provenienti da 79 paesi del mondo e tra cui anche 11.875 quindicenni italiani di 550 istituti diversi le criticità emerse nella lettura degli studenti del nostro paese si registrano anche difficoltà superiori alla media nella comprensione delle materie scientifiche Cambiamo argomento Unicredit si prepara a tagliare il personale in Italia di circa 5506 mila dipendenti e 450 filiali lo riferiscono fonti sindacali dopo che nel nuovo piano la banca annunciato in Europa occidentale 8500 filiali pur non volendo rivelare dettagliinteressate i numeri che riguardano gli esuberi in Europa sono invece contenuti in una nota della banca che illustra il piano strategico 2020-2023 e presenta gli obiettivi i tagli del personale si concentreranno soprattutto in Italia Germania Austria dove dipendenti verranno ridotti complessivamente del 12% e verrà chiuso il 17% delle filiali il nostro paese pare Dunque destinato a sostenere la parte più consistente le superi 1,4 miliardi di euro di costi Di integrazione stimati per la loro gestione Infatti 1,1 miliardi riguarderanno l’Italia è solo 0,3 miliardi l’Austria la Germania Jean Pierre mustier editrice che agiremo in modo socialmente responsabili ea poche ore dall’inizio del vertice nato Donald Trump attacca gli alleati europei te la Francia va avanti con la Digital tax che colpisce i Big americani del web Facebook passando per Amazon verrà colpita partire da gennaio con darsi fino al 100% su beni per un valore di 2,4 miliardi di dollari non solo da Washington fanno sapere chesai che potrebbe riguardare anche altre capitali che dovessero seguire la strada di Parigi tra cui Roma non si è fatta attendere la replica della Francia che tramite il ministro dell’economia francese Bruno lemaire ha definito inaccettabili minacce a Washington che l’Unione Europea potrebbe rispondere con la forza Ed ora la politica decideremo noi come e se dovrà passare questa riforma Del Mes le parole di Luigi Di Maio lungo post su Facebook sul fondo salva stati certificano la tensione nella maggioranza il meccanismo europeo di stabilità dopo lo scambio di accuse tra maggioranza e opposizione adesso rischia di creare seri problemi Alleanza di governo tra il premier Giuseppe Conte leader del MoVimento 5 Stelle è calato il gelo secondo il Corriere della Sera frizioni riportate anche da Repubblica che non esclude una crisi dell’esecutivo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa