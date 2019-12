Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da Francesco Vitale l’ex vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul Mestre nega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte Nessuno mi ha fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato che non emendabile da bloccare il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio chiarisce sapevamo che il mezzo era arrivato un punto della sua riforma ma anche che era all’interno di un pacchetto che della riforma dell’Unione bancaria l’assicurazione sui depositi per il MoVimento 5 Stelle queste tre cose vanno insieme non si può firmare solo una cosa alla volta decideremo noi come se dovrà passare alla Riforma Del Mes di Facebook si allinea concordo Così non conviene all’Italia punto dice voltiamo pagina o si trova una quadra in tempi brevissimi aspetta il muretto del MoVimento 5 Stelle come PD presenteremo entrouna proposta di legge di riforma della prescrizione con l’introduzione della prescrizione processuale meccanismi di garanzia della durata del processo e quanto affermano più fonti parlamentari del PD nell’assemblea stamattina alla camera più deputati avrebbero sottolineato la necessità di trovare un accordo di maggioranza prima che entri in vigore a gennaio il blocco della prescrizione il dell’Alitalia potrebbe confluire nel decreto fiscale secondo quanto si apprende nel pomeriggio quando il provvedimento dovrebbe tornare in commissione per sistemare il caso delle fondazioni potrebbe essere presentato anche un emendamento che recepisce per intero il provvedimento urgente per la ex compagnia di bandiera ieri sera dal Consiglio dei Ministri già in Gazzetta Ufficiale oltre le fondazioni secondo quanto viene riferito alla commissione finanze dovrà intervenire sul decreto fiscale anche per correggere alcune coperture lunedì Possibile L’approdo della manovra in aula al Senato e i carabinieri hanno consegnato il provvedimento di scarcerazione a Marcello Dell’Utri libero da oggi dopo aver scontato una condanna per concorso esterno in associazione mafiosai militari hanno consegnato il documento nella abitazione intestata alla moglie a Milano 2 luglio 2018 ai domiciliari per motivi di salute il magistrato di sorveglianza fissato però per il 12 dicembre l’udienza per valutare se l’ex senatore di Forza Italia e socialmente pericolosa e che quindi deve essere applicata l’eventuale misura di sicurezza della libertà vigilata con le relative descrizioni Italia chiedere alla grande negli Stati Uniti per Chicco forti il connazionale arrestato negli Stati Uniti nel 1998 e condannato all’ergastolo nel 2002 da un tribunale della Florida con l’accusa di omicidio premeditato lo ha detto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro spiegando che nei prossimi mesi incontreremo possibilmente il governatore della Florida e rappresentanti diplomatici americani il governo non abbandonerà Comunque nessuna serata compresa la revisione del processo rimpatrio anche da detenuto Cambiamo argomento zhangzhou capoluogo della provincia del in Cina centrale la prima città del paese da applicare in tutte le sue stazioni della metropolitana lariconoscimento facciale da oggi invece di usare una tessera un codice QR i pendolari della città possono farsi scansionare il volto avere il costo del biglietto automaticamente dedotto da un conto registrato il test sul servizio era cominciato a settembre e sono 3100000 in Italia alle persone con disabilità il 5,2% della popolazione e quanto emerge da un rapporto dell’istat presentati in occasione della giornata delle persone con disabilità secondo lo studio oltre 600 mila persone con limitazioni gravi Vivono in una situazione di grande isolamento senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno e ben 204 mila vivono sole famiglia in cui vive almeno una persona disabile sono 2,3 milioni e oltre il 24,4% non può fare a meno di servizi a pagamento E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa