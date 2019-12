Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano vicepremier Matteo Salvini torna all’attacco sul nega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte nessuno ne ha mai fatto vedere il testo delle modifiche di questo trattato che non è emendabile da bloccare il leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio sapevamo che il mezzo era arrivata ad un punto della sua riforma ma anche che era all’interno di un pacchetto che prevede la riforma dell’Unione bancaria e l’assicurazione sui depositi per il MoVimento 5 Stelle queste tre cose vanno insieme non si fa firmare solo una cosa alla volta decideremo noi come se dovrà passare la riforma Del Mes Di Battista su Facebook si allinea concordo Così non conviene alitalia.de più fronti parlamentari delle Alpivia fermano si trova una quadra in tempi brevissimi Ma se resta il muro eretto dal Movimento 5 stelle come PD presenteremo entro fine anno una proposta di legge autonoma di riforma della prescrizione con l’introduzione della prescrizione processuale meccanismi di garanzia della durata del progetto dell’assemblea di questa mattina la camera più deputati avrebbero ha sottolineato la necessità di trovare un accordo di maggioranza prima che entri in vigore a gennaio il blocco della prescrizione economia il gla l’Italia potrebbe confluire nelle decreto fiscale secondo quanto si apprende nel pomeriggio il provvedimento è tornato in commissione per il caso delle fondazioni e potrebbe essere presentato anche un emendamento che recepisce per intero il provvedimento urgente per la compagnia di bandiera varato ieri sera dal Consiglio dei Ministri è già in Gazzetta Ufficiale Oltre alle fondazioni secondo quanto viene riferito alla commissione finanze ed è venuto anche sul decreto fiscale per correggere alcune coperture lunedì Possibile L’approdo della manovra in aula al Senato ultime notizie in chiusura sono tremilioni centomila in Italia le persone con disabilità2 percento della popolazione quanto emerge da un rapporto dell’istat presentati in occasione della giornata delle persone con disabilità secondo lo studio oltre 600 mila persone con limitazioni gravi Vivono in una di grande isolamento senza nessuna rete su cui poter contare in caso di bisogno e vengo 104000 vivono sole le famiglie in cui vive almeno una persona disabile sono 2,3 milioni e il 24,4% non può fare a meno di servizi a pagamento è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa