Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno i carabinieri hanno consegnato il provvedimento di scarcerazione a Marcello Dell’Utri libero da oggi dopo avere scontato una condanna per concorso esterno in associazione i militari hanno consegnato il documento nella abitazione intestata alla moglie a Milano 2 dove Da luglio 2018 era domiciliari per motivi di salute il magistrato di sorveglianza Peccato però per il 12 dicembre l’udienza per valutare se l’ex senatore di Forza Italia e socialmente pericoloso e se quindi deve essere applicata l’eventuale misura di sicurezza della libertà vigilata con le relative prescrizioni e l’Italia chiederà la grazia gli Stati Uniti per Chicco forti il connazionale arrestato in Florida nel 1998 e condannato all’ergastolo nel 2000 da un tribunale di Miami con l’accusa di omicidio premeditato l’ha dettola Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro spiegando che nei prossimi mesi incontreremo possibilmente il governatore della Florida e rappresentanti diplomatici americani e dove non abbandonerà nessuna strada compresa la revisione del processo il rimpatrio anche dal detenuto gli esseri la Turchia bloccherà i piani nato per la difesa di Colonia paesi baltici se gli alleati non riconosceranno come terroriste le mie siriane ha detto il presidente turco erdogan ha sottolineato però che le buone relazioni con la Russia non sono un’alternativa alla relazione con gli alleati ma sono complementari anche erano intende Inoltre mettere in discussione il suo Marittimo con la Libia a Londra il vertice dell’Alleanza con Trump per Johnson nella nato gode di ottima salute del simbolo di un successo fantastico l’ultima notizia in chiusura zhengzhou in Cina centrale la prima città del paese da applicare in tutte le tue stazioni della metropolitana la tecnologia di riconoscimento facciale tardi invece di fare una tessera un codice i pendolari della città possono farsi scansionare ilil costo del biglietto automaticamente dedotto da un conto registrato il test sul servizio era cominciato a settembre è tutto grazie per averci seguito di informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa