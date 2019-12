Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno ancora la politica in apertura sapevamo che il mettere all’interno di un pacchetto che prevede la riforma di non è bancarie l’assicurazione sui depositi lo dice Luigi Di Maio che prova la Honda di Alessandro Di Battista Concordo Così non conviene all’Italia per il MoVimento 5 Stelle queste tue cose vanno insieme non si può firmare solo una cosa alla volta decideremo noi sottolinea ancora al Di Maio come e se passare la riforma Del Mes intanto Matteo Salvini nega di essere mai stata a conoscenza delle modifiche del Trattato sul fondo salva-stati come invece sostenuto ieri in Parlamento dal premier Giuseppe Conte Nessuno mi ha mai fatto vedere il testo delle di questo trattato che non hai mentabile da bloccare ha detto il leader della Lega sennò dell’aula della camera la richiesta di urgenza per l’esame di materia di prescrizione presentata da Forza Italia deputati Italia viva non hanno partecipato allala richiesta è stata bocciata con 245 o 219 cm 2 astenuti o si trova una quadra in tempi brevissimi o si resta il muro eretto dal Movimento 5 stelle come vedi presenteremo entro fine anno una proposta di autonoma di riforma della prescrizione e quanto affermano più fonti parlamentari del Partito Democratico migranti in tribunale civile di Roma ha riconosciuto il diritto ad entrare in Italia chiedere protezione internazionale a 14 cittadini che erano stati respinti in Libia t14 per il tribunale hanno anche diritto ad un risarcimento danni traduciamo International che con la G aveva promosso un’azione contro respingimento avevo delle luglio 2000 no l’ultima notizia in chiusura Unicredit si prepara a tagliare il personale in Italia di circa 5506 mila dipendenti 450 filiali Unicredit a complessivamente circa 84,6 mila dipendenti di cui circa 60.000 Europa occidentale 38000 in Italia 14 Mila in Germania e 6000 in Austria le filiali non ho Pozzi dentale sono circa 2870 di cui 2004Cerca in Italia dura reazione dei sindacati Cisl di Chiari piano e uno schiaffo faremo battaglia durissima per il piano inaccettabili partito ea fianco dei lavoratori e tutto grazie per averci seguito le muse alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa