Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i dati del monitoraggio settimanale l’incidenza a livello nazionale continua ad aumentare 155% mila abitanti rispetto al 125% mila abitanti della settimana precedente nel periodo che va dal 10 al 23 novembre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stata invece pari a 120 al di sopra della soglia epidemica diminuzione rispetto a 123 della settimana precedente in aumento ricoveri ordinari intensiva allarme posti letto in Valle D’Aosta Lombardia vicino alla zona gialla la conferenza delle regioni segnala criticità per gli studenti che non devono avere Green pass per la scuola ma hanno l’obbligo del certificato per i trasporti la prende mi avvolge tutta l’Europa la Germania valuta l’obbligo per il vaccino anti covid e la conferenza stato-regioni Vara un pacchetto di misure lockdown per non vaccinatidei contatti stop ai botti di Capodanno per non intasare gli ospedali Con i feriti e cambiamo argomento Piemonte Toscana Umbria Puglia Basilicata Sicilia e Sardegna insieme alla Regione spagnola dell’estremadura sono gli unici territori lo fai ancora classificati a rischio di diffusione coronavirus non elevato Friuli Venezia Giulia e Bolzano rosso scuro come gran parte del continente indice di contagio più alto si registra in Germania Est Europa Grecia Irlanda e Benelux la cronaca si è presentato alla vaccinare con un abbraccio in silicone pensando di inganno gli operatori sanitari che non sono caduti nel tranello e ottenere il Green passa senza il vaccino un cinquantenne verrà denunciata ai Carabinieri la SLA segnalerà il caso la procura l’episodio è accaduto ieri sera a Biella un centro vaccinale ad accesso diretto per le prime dosi i Casorate ridicolo Se non fosse che parliamo di un gesto di una gravità enorme inaccettabile di fronte al sacrificio che la pandemia sta facendo pagare a tutta la comunitàha sottolineato il governatore Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi Tutto pronto per il rientro in Italia del piccolo etano unico sopravvissuto alla tragedia della funivia del Mottarone e conteso tra la famiglia di origine del padre della madre entrambi i morti assieme al fratellino e bisnonni altre 9 persone nell’incidente dello scorso XXIII Maggio altrimenti di distanza dal giorno in cui è stato rapito e portato in Israele dal nonno materno in bimbo assieme alla zia paterna ayaba e suo marito Oh Nico e le tue cuginette decolla per ritornare nella via di Travacò Siccomario nel paese anche per lui è stato il giorno dei saluti e dei preparativi sono cominciate stamattina nel reparto di rianimazione dell’ospedale Garibaldi centro di Catania gli accertamenti della commissione medica che dovrà stabilire l’eventuale morte cerebrale del diciassettenne rimasto gravemente ferito con un colpo di pistola alla testa a Noto nel siracusano gli esami si dovrebberorudere nel primissimo pomeriggio per i medici quadro clinico anche se stabile resta molto grave e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolti

