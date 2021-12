Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid in primo piano la variante omicron altre persone appartenenti al nucleo familiare del cosiddetto paziente Zero sono risultate positive lo fa sapere l’ospedale Cotugno di Napoli è stata eseguita l’attività di sequenziamento sui tamponi provenienti dalla ASL di Caserta il professionista rientrato da un viaggio di lavoro in Monzambico è la persona che è stata riscontrata la positività la variante omicron nel nostro paese così tra i nuovi contratti Vanno ad aggiungersi a quelli dell’uomo della moglie due figli sono quindi complessivamente effetti sono già 5 stata riscontrata in Campania la variante omicron gli altri tamponi sequenziati quelle relative ai compagni di classe del Professionista docente della scuola sono risultati positivi alla variante il Delta una parentesi per parlare del 55esimo rapporto sulla situazione sociale del paese delle chances per il 5,9% degli italiani3 milioni il covid non esisterebbe per il 10,9% il vaccino sarebbe inutile il 5,8% dei nostri connazionali è convinto poi che la terra sia piatta per il 10% l’uomo non è mai sbarcato il 19,9% Pensa che il 5G sia uno strumento sofisticato per controllare le persone torniamo sull’emergenza quindi contagi in Italia secondo i dati del report dell’istituto superiore di sanità oggi l’incidenza continua ad aumentare con 155 contagi per 100.000 abitanti e 20 Nazionale 1.20 ancora sopra la soglia epidemica in forte aumento dei nuovi casi non associati a catena di trasmissione Mentre sale il tasso di occupazione delle terapie Intensive i ricoveri 20 le regioni e province a rischio moderato è una regione a rischio basso diminuiscono invece i casi rilevati con tracciamento dei contatti Cambiamo argomento che volete un contributo di solidarietà straordinario da far pagare a chi guadagna più di €75000 per far fronte ai momenti con particolare attenzione alle fasce più deboli la proposta sarebbe stata messo sul tavolo durante la cabina di regia con il premierla riunione sarebbe stata affrontata la richiesta avanzata ieri dai sindacati di eliminare i vantaggi fiscali per i redditi sopra i €75000 al momento riferiscono le stesse fonti il fantasy è pari allo 0,2% del loro reddito valori assoluti 248 milioni il contributo di solidarietà andrebbe fatto a eliminare i vantaggi fiscali durante la riunione si riferisce il premier avrebbe chiesto ai capi delegazione di esprimersi sulla richiesta dei sindacati è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

