Ultime Notizie Roma del 03-12-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione stasera dalla redazione di apertura balliamo dell’imminente super Green pass controlli della Polizia Municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici coordinati soprattutto con le Fiamme Gialle verifiche sui passeggeri di autobus e metro in modo prioritario polizia e carabinieri supportati dai vigili urbani Ma tu trasporto pubblico locale sarà decisivo il contributo degli enti gestori e particolare attraverso il proprio personale addetto alle verifiche in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio la circolare del Viminale Prefetti Disegna la nuova strategia dei controlli pronta a partire in tutta Italia da lunedì 6 dicembre quando scatteranno le misure previste dal decreto il tutto In vista dei vari piani metti appunto dei comitati provinciali che si stanno giù in questione di un possibile nuovo incontro dei Prefetti con il Ministero dell’Interno prima di lunedì prossimo ma quella data il pass base ottenibile con il tampone sarà necessario in alberghi mezzi pubblici e spogliatoi e invece obbligatorioinfezione da portata con la vaccinazione guarigione dal club e dei locali bar e ristoranti nicotina salire l’incidenza settimanale dei casi di coronavirus in Italia 155% mila abitanti di 725 a 100.000 abitanti della settimana precedente e quanto emerge dai dati del monitoraggio settimana l’istituto superiore di sanità Ministero della Salute Mentale anche il tasso di occupazione in terapia intensiva fare il 7,3% il caso di occupazione in area medica livello nazionale sale al 9,1% una regione risulta classificata a rischio basso 20 regioni risultando classificate a rischio moderato nel intensiva e sopra la soglia di occupazione del 10% ci sono Bolzano 7,5% Friuli Venezia Giulia 14,9 % Marche 12% Veneto 10,5% la Valle d’Aosta con il 28,3% è la regione con la percentuale più alta di posti letto in aria medica a seguirla il Friuli Venezia Giulia con il 23% è la provincia autonoma di Bolzano con il 19,8% le altre regioni e province autonome non superano la soglia di allerta del 15% 3i più elevati comunque Calabria con il 14,1% Lombardia con il 13,4% e il Lazio con il 10,8% di occupazione dell’area medica ricordiamo Alto Adige lunedì sarà in Certo il friuli-venezia Giulia il resto dell’Italia Bianca argomento via Libera del Consiglio dei Ministri a disegno di legge contro la violenza sulle donne e la bozza del ddl le pene previste per il reato di percosse lesioni minacce e violazione di domicilio e danneggiamento sono aumentate se il fatto è commesso nell’ambito di violenza domestica da soggetto già ammonito per alcuni reati contro le donne in particolare nei casi di violenza domestica I magistrati potranno procedere anche d’ufficio organo di Polizia che procede a seguito di denuncia o querela in ambito di violenza domestica quell’ora Dai primi accertamenti perdono concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della Condotta lo comunica prefetto competente il quale può adottare misure vigilanza dinamica da sottoporre a revisione trimestrale A tutela della persona offesa e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa