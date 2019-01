Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale venerdì 4 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Apple taglia le Stime su ricavi per la prima volta in 16 anni e crolla in borsa arrivando a perdere 10% a bruciare 446 miliardi di dollari dal picco del 3 ottobre scorso vero più del valore dell’intera Facebook Copertino spiega la revisione con il rallentamento dell’economia cinese penalizzata anche dalla guerra dei dazi di Donald Trump e la debole domanda, nel paese anche le borse cinesi perdono all’avvio dopo il tonfo di Wall Street si inasprisce lo scontro fra alcuni sindaci è il ministro Salvini sul decreto sicurezza i soccorsi alla nave Sea Watch 3 il sindaco di Palermo Orlando Si rivolge al giudice sul decreto per sollevare la questione costituzionale in giudizio ricorda poi quando lo stesso Salvini invitava i sindaci e non applicare la legge sulle unioni civili e amplia lo scontro evitando lo sbarco sìWatch 3 da 13 giorni mare con 32 migranti a bordo il primo cittadino di Napoli de magistris a sua volta per il porta la nave Salvini attacca È finita la pacchia se qualche sindaco non è d’accordo Si dimetta la nuova camera del congresso americano maggioranza Democratica altri da Donald Trump e come primo atto della legislatura approva una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown età di partire il governo federale parzialmente paralizzato per mancanza di fondi da ormai due settimane la proposta non prevede 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico condizione senza la fare il Tycoon ha già detto che vorrà il vetro su qualunque provvedimento non possiamo avere la sicurezza dei nostri confini si alza un muro una barriera Ha ribadito il ministro degli Esteri Enzo Moavero è arrivato ieri sera Washington per una visita ufficiale che comincerà oggi il titolare della Farnesina incontrerà prima esponente di pingtang sui rapporti transatlantici e poi col presidente della delegazione Italo americana al Kongseguiranno gli incontri con il consigliere presidenziale già al corner e con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton quindi è previsto un faccia a faccia con Nancy pelosi diretta Ieri speaker della camera la visita sarà conclusa in serata da una cena con il segretario di stato Mike Pompeo scoppia la polemica sulla finale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan in programma il 16 gennaio a Gaeta in Arabia Saudita scatenare la Chiara e la notizia che allo stadio ci saranno settori per soli uomini e altri miti in cui le donne potranno entrare solo se accompagnati Salvini attacca è una schifezza anche la presidente della Camera Laura Boldrini si schiera i signori del calcio vendono i diritti delle partite non Osti barattino i diritti delle donne il presidente della Lega di serie amici che però nega tutto la Supercoppa sarà la prima competizione ufficiale Internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo e a proposito di sport il Real Madrid e non va oltre il 22 contro Il Villareal Onerecupero della Diciassettesima giornata con il Barcellona che ora è a 7 lunghezze di vantaggio su i blancos in Premier League invece il Manchester City ha battuto 21 il Liverpool riaprendo di fatto il campionato ed Infatti restano in testa alla classifica ma vedono ridurre il loro vantaggio su GTA 4 punti era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

