Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio un terremoto di magnitudo 3,5 stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel catanese la scossa è venuta alle 5:10 con epicentro 7 km da Ragalna nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona 7 nelle scorse e 7 ore con magnitudo tra i due, tre e tre si inasprisce lo scontro tra alcuni Sì invece il ministro Salvini su Viale sicurezza il suo Corte la nave Sea Watch 3 il sindaco di Palermo Orlando Si rivolge al giudice sul decreto per sollevare la questione costituzionale in giudizio ricorda poi quando lo stesso Salvini invita al giudice non applicare la legge sulle unioni civili apre lo scontro invitando lo sbarco 6:00 Watch 3 da 13 giorni in mare con 32 migranti a bordo il primo cittadino di Napoli de magistris a sua voltariporta la nave Salvini attacca È finita la pacchia se qualche sindaco non è d’accordo Si dimetta la Cina ufficializzato per il 7 al 8 gennaio la visita a Pechino di una delegazione americana primo appuntamento negoziale sul complesso dossier commerciale pendente tra le parti dopo la tregua sui dati di 90 giorni siglata Buenos Aires dai presidenti Singing è Donald Trump il ministro degli Esteri Enzo Moavero invece è arrivato ieri sera a Washington per una visita ufficiale che comincerà oggi il titolare della Farnesina incontrerà prima esponente di think Tank sui rapporti transatlantici e poi copri di denti della delegazione italo-americana al congresso seguiranno gli incontri con il consigliere presidenziale Jerrys Cousin e con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton quindi è previsto un faccia a faccia con Nancy pelosi riletta ieri speaker della camera la visita sarà conclusa in serata da una cena con il segretario di stato Mike Pompeo scoppia la polemica sulla finale di Supercoppa italiana fra Juventus e Milan in programma il 16 gennaio Gedda in Arabia Saudita a scatenare la crema e la notizia che lo stadio ci saranno setori per soli uomini altrimenti in cui le donne possono entrare solo se accompagnati Salvini attacca è una schifezza Anche l’ex presidente della Camera Laura Boldrini si dichiara i signori del calcio vedano i diritti delle partite ma non si barattino i diritti delle donne dire presidente della Lega di serie amici che però mica tutto a Supercoppa sarà la prima competizione ufficiale Internazionale a cui le donne saudite potranno assistere dal vivo possiamo ancora pagina Marco cecchinato Novak Djokovic si qualificano per le semifinali del torneo di Doha Il palermitano avuto la meglio sul servo dusan lajovic e ora affronterà il ceco Tomas Berdych mentre il numero uno del mondo ha liquidato il Giorgianni nikoloz basilashvili Ed ora però vedersela con lo spagnolo Roberto bautista-agut era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa