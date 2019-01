Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio partiamo dal terremoto nuova notte di paura nel catanese dopo quello dello scorso XXVI dicembre 7 scosse sono state registrate nei dintorni dell’Etna nelle ultime ore la zona colpita e quella sul versante del vulcano che si affaccia su Paternò la più forte è stata l’ultima venuta alle 5:10 con epicentro 7 km da Ragalna le altre scosse a partire dalla prima alle 22:19 di ieri sera hanno avuto magnitudo 32 33 e sono state rilevate tutte con epicentro a pochi chilometri da Ragalna esclusa 1:00 con epicentro Santa Maria di Licodia non si registrano al momento danni a persone o cose cambiamo ancora argomento la politica si infiamma lo scontro sul decreto sicurezza e Governo dopo Orlando che anche a Sky Tg24 parlato di legge criminogena sono tanti sindaci che chiedono di sospendere nell’attuazione l’ultimo intervenire HiltiL’Eco di Milano che si rivolge direttamente al Ministro dell’Interno ci ascolti rivede il decreto il titolare del Viminale non arretra chi non è d’accordo Si dimetta e avverte è finita la pacchia poi in serata attraverso un posto su Facebook rincara la dose bollendo i primi cittadini come amici dei clandestini traditori degli italiani intanto sul sito del Ministero dell’Interno vengono pubblicati alcuni approfondimenti sul decreto proprio sui capitoli al centro dello scontro accoglienza stranieri anagrafe in particolare il Ministero sostiene come non sia vero che con le nuove norme di stranieri che necessitano di protezione internazionale non potranno più essere iscritti all’anagrafe della popolazione residente proprio questo. l’articolo 13 del decreto sicurezza è quello maggiormente contestato d’Orlando ed altri sindaci secondo loro con la nuova norma il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce sia un documento di riconoscimento ma non più sufficiente per iscriversi all’anagrafe e quindi avere la residenza andiamo all’estero la nuova camera del congresso americano maggioranza Democratica che ha eletto ieri come speaker Nancy peloSì come primo atto della legislatura approva una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown e fa ripartire il governo federale parzialmente paralizzato per mancanza di Fondi dalla mai due settimane è una sfida Trump dato che la proposta non prevede 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico condizione Senza la quale è il Tycoon ha già detto che porta il vetro su qualunque provvedimento ora la parola Passa al Senato dove la maggioranza repubblicana ha già detto che voterà solo una legge sostenuta dalla Casa Bianca resta dunque line passo sul blocco delle attività amministrative del governo americano portiamo ancora pagina la tregua di 90 giorni alla guerra sui dati tracine Stati Uniti annunciato dei presidenti Clean G in pynk Donald Trump durante il G20 in Argentina e ha detto certificata anche da un appuntamento ufficiale in agenda la Cina ha infatti ufficializzato la visita Pechino di una delegazione americana che è previsto nei giorni 7 e 8 gennaio in chiusura un rapido sguardo alla borsa la caduta di Wall Street ha effetti contrastanti nati alla borsa di Tokyo termina la prima seduta dell’anno in netto ribasso in scia alla forte contrazione registrata nellawallpaper sul listino tecnologico del Nasdaq a causa anche dell’allarme sui profitti della Apple è lì che c’è del due 26% quota 19561 96 lasciando sul terreno 452 punti le borse cinesi invece chiudono la seduta il rally l’indice compositivi Shanghai sale a 2500 15:32. mentre quello di scienze nei massimi intraday di 1279 49 in controtendenza rispetto a Tokyo l’indice carine sui servizi di dicembre con l’inatteso balzo a 50 39 portala schiarita sul mercato insieme alle indicazioni del premier league Young sulla ulteriore riduzione delle riserve obbligatoria delle banche sul taglio delle tasse a sostegno delle aziende private e piccole era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto di formazione Torna più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa