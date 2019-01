Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio finisce lo scontro fra alcuni sindaci il ministro Salvini sul DL sicurezza e soccorso e la nave Sea Watch 3 il sindaco di Palermo Orlando Si rivolge al giudice sul decreto per sollevare la questione costituzionale in giudizio ricorda poi quando lo stesso Salvini invitato i sindaci non applicare la legge sulle unioni civili e amplia lo scontro invitando allo sbarco Sea Watch 3 da 13 giorni mare con 32 migranti a posto al primo cittadino di Napoli de magistris a sua volta apre il porto la nave Salvini attacca È finita la pacchia se qualche sindaco non è d’accordo si dimette se io c’è Mediterranea sono partite questa mattina con due imbarcazioni da Malta per andare a portare sostegno all’asilo AC3 che ormai da 14 giorni e tende l’assegnazione di un porto sicuro per le 32 persone salvate nel Mediterraneo centrale il 22 dicembre lo si legge su una nota dell’Alleanza a un Unitednella quale si spiega che la missione Apre i suoi scopi quello di portare supporto logistico in materia la nave per mettere i parlamentari tedeschi di rendersi conto della situazione a bordo e spingere gli stati europei a cominciare da Malta dall’Italia dare un porto sicuro come il diritto del mare prevede alle 49 persone soccorse dalla seawatch 3 e dalla professor Albrecht Italia sotto zero Per l’ondata di gelo Artico che ha colpito l’intera penisola temperatura comunque imbiancato i sassi di Matera Il Vesuvio disagi sulle strade per il forte vento il ghiaccio allerta della protezione civile per nevicate su Abruzzo Molise Campania e Puglia fino al livello del mare ma anche in Basilicata Calabria e alcune zone della Sicilia forte vento in Valle D’Aosta già ero in Sardegna questa mattina La Basilicata si è svegliata sotto la neve neve anche a bassa quota in Umbria un terremoto di magnitudo 3,5 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel catanese la Scozia venuta alle 5:10 con epicentro 7 km da Ragalna nella notte sono state diverse le scossestate sempre nella stessa zona 7 nelle scorse 7 ore con una magnitudo tra due, tre e tre la nuova camera del congresso americano maggioranza Democratica sfida Donald Trump e come primo atto della legislatura approva una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown e fa ripartire il governo federale parzialmente paralizzato per mancanza di fondi da ormai due settimane la proposta non te li vedi i 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine col Messico condizione Senza la quale è il Tycoon ha già detto che ora il vetro su qualunque provvedimento ora la parola Passa al Senato dove la maggioranza repubblicana annunciato che voterà solo una legge sostenuta dalla Casa Bianca i dati personali di centinaia di politici tedeschi sono stati hackerati pubblicati su Twitter in un mega cyberattacco che ha riguardato tutti i partiti tranne l’ultradestra sono stati coinvolti Infatti CDU csu SPD verdi fdp e link ma non l’ha FB lo riportano i media locali sarebbero stati pubblicati i numeri di cellulari dati di carte d’identità chat lettere con te informazioni di kartdi credito agiscono in ordine sparso il crollo della Apple che ieri ha postato Wall Street a pesare sul gigante di Cupertino c’è il taglio delle spine sui ricavi Sulla base del rallentamento dell’economia cinese penalizzata anche dalla guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina questo scenario ha portato altro collo di Tokyo alla prima seduta dopo diversi giorni di stop per festività spinte dalla notizia di un’imminente visita Pechino di una delegazione americana per discutere di darti le piazze cinesi hanno invece guadagnato più del 2% il 207 Shanghai il 26 scendere mentre Hong Kong sali del 1:08 di futures indicano rialzi per le borse europee Wall Street e voltiamo ancora pagina il ministro degli Esteri Enzo Moavero e a Washington per una visita ufficiale il titolare della Farnesina incontrerà prima esponenti di te il tag sui rapporti transatlantici e poi co presidenti della delegazione italo-americana al congresso seguiranno gli incontri con il consigliere presidenziale Jared kushner e con il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton quindi è previsto un faccia a faccia con NancyDiletta ieri speaker della camera la visita sarà concluso in serata da una cena col segretario di stato Mike Pompeo ci fermiamo qui il buon proseguimento di ascolto una linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa