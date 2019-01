Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio era stata annunciata la neve è arrivata a coprire diverse province del paese in particolare al centro-sud dove per tutta la giornata molte città saranno colpite da abbondanti nevicate A questo proposito il dipartimento di Protezione Civile aveva messo ieri un nuovo avviso di condizioni metereologiche per il persistere delle nevicate sto Abruzzo Molise Campania e Puglia fino al livello del mare nevicate previste sulla Basilicata centro-settentrionale sul versante Ionico centro settentrionali della Calabria a quote superiori a 200 400 m con i possibili sconfinamenti fino a livello del mare sulla base dei fenomeni previsti in atto è stata valutata l’allerta gialla sull’abruzzo alcuni settori della Sicilia ancora terremoto un altro di magnitudo 3,5 è stato registrato dall’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel catanese la scossa è avvenuta alle ci10:00 con epicentro 7 km da Ragalna nella notte sono state diverse le scosse registrate sempre nella stessa zona dalle ore 22:00 alle 24:20 sono state 5:00 di magnitudo compresa tra due. 33 un’altra scossa di magnitudo 3 stata registrata alle ore 4:54 di stamattina e Comuni più vicini all’epicentro sono stati Ragalna Biancavilla e Adrano nella stessa zona c’è stato un fine poco dopo alle 5:10 un’altra più forte scossa di magnitudo 3,5 la politica si alza il livello di scontro sul nuove norme sui richiedenti asilo contenute nel decreto sicurezza fortemente voluto da Matteo Salvini è diventato legge 2018 e dopo una giornata di botta e risposta tra Leoluca Orlando lanci diversi primi cittadini è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha chiesto ai sindaci che non intendono applicare la legge di dimettersi arriva la presa di posizione del presidente del consiglio Giuseppe Conte fonti di Palazzo Chigi ritengono inaccettabile la violazione di legge ricordando che il nostro ordinamento giuridico non attribuisce sindaci il tuo tele di operare un sindacato difinalità tensione ancora alta nel kerala una terza donna entrato in un tempio induista nello stato del Sud dell’India unendosi così alla scelta di altre due di recarsi mercoledì a pregare nel tempio sabarimala scatenando le ire degli uomini che hanno protestato si sono scontrati con le forze dell’ordine ancora borsa in chiusura apertura rialzo per Piazza Affari l’indice pizze MIB avviato le contrattazioni in crescita dello 0 86% 18375 punti È tutto Buon proseguimento di ascolta. più tardi

