Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigina studio sulla diverbio tra Ministro dell’Interno e i sindaci non si è ancora spenta l’eco della mossa di Leoluca Orlando contro il decreto sicurezza che una nuova polemica investe proprio il ministro Salvini con il sindaco di Napoli Luigi De magistris che annuncia siamo anche noi pronti ad aprire il porto a Swatch una nave che da giorni e nelle acque del Mediterraneo con 32 migranti a bordo non tarda la replica del vicepremier per certi sindaci la pacchia è finita e porti italiani sono chiuse abbiamo già colto troppi finti profughi è arricchito scafisti evitate di definirmi ribelle Il mio è un doveroso atto istituzionale contro un decreto che autorevoli uomini di chiesa hanno definito disumano queste le parole del sindaco di Palermo suldiplomatico Nord coreano scomparso Your Song Gil sparito con la moglie da inizio novembre a pochi giorni dalla scadenza del mandato l’intelligenza di Seul Ammesso di aver perso le sue tracce secondo la stampa sudcoreana io e sotto protezione del Governo italiano da inizio dicembre in vista della richiesta di asilo politico in un imprecisato paese occidentale non risulta una richiesta d’asilo da parte di un funzionario nordcoreano riferiscono fonti della Farnesina sui mercati finanziari del vecchio continente si abbatte l’effetto Apple che ha tagliato le Stime del primo trimestre a risentirne sono i maggiori fornitori europei del Colosso tecnologico di Cupertino e rosso Francoforte Parigi Londra e Madrid in forte calo il comparto tecnologico la borsa di Milano prosegue in terreno negativo perdendo circa mezzo punto percentuale appesantita dal calo del comparto dell’auto dopo i dati di ieri con il mercato italiano che rallenta al gelo La Basilicata con temperature sotto0 e ghiaccio quindi la regione Presenta i turisti la cartolina dei Sassi di Matera imbiancati dalla neve caduta durante la notte sulle strade le criticità principali sono segnalate sulla statale 7 Appia che dalla Basentana e quindi la potenza conduce proprio nella capitale europea della cultura 2019 lievi disagi alla circolazione si registrano nella Murgia barese a causa della Neve caduta nella notte e neve anche nel nord barese sulla statale 16 all’altezza di Bisceglie la Mercedes fa il suo omaggio a Michael Schumacher 50 anni fa è nata una stella è la scritta sulla profilo Twitter della scuderia tedesca che fa gli auguri alla ex pilota della Ferrari dedicando di un collage fotografico con le sue imprese automobilistiche una stella che ha modellato è cambiato la Formula 1 per sempre battuto record ha ridefinito l’eccellenza e contribuito a gettare le basi del nostro successo futuro hanno detto della Mercedes Vorremmo inviare i nostri migliori auguri a Michael Schumacher per il suo 5tesimo compleanno hanno concluso È tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa