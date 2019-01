Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio sulle dibattito attorno al Decreto sicurezza parla il Ministro dell’Interno Matteo Salvini per me la polemica Non esiste c’è una legge dello Stato firmata dal Presidente della Repubblica applicata dal 99% dei sindaci queste le parole del titolare del Viminale che poi attacca i sindaci dissidenti quelle di Palermo Napoli Firenze e altre città c’è qualche sindaco incapace che siccome non sa gestire queste città si inventa polemiche che non esistono immigrati irregolari per bene i profughi veri avranno più tutele con questo decreto I furbetti e i finti profughi spacciatori e stupratori tornano a casa loro Io vado avanti Sono convinto di fare gli interessi degli italiani degli immigrati irregolari per bene e dei propri vedi Queste le parole del Ministro dell’Interno sulla tifoso morto travolto da un’auto nel prepartita IntNapoli è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultra del Napoli di 25 anni che sarebbe stata la guida della Volvo V40 station wagon sequestrata ieri dalle autorità che avrebbe investito Daniele Belardinelli Durante gli scontri di Santo Stefano a tre tifosi delle due squadre decisive per arrivare all’individuazione dell’auto e quindi del presunto investitore sono state le immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza e le testimonianze fornite dai presenti grande gelo sull’Italia paese sotto zero Per l’ondata di freddo artico che ha colpito l’intera penisola temperatura Picco ovunque imbiancati i sassi di Matera ed il Vesuvio disagi sulle strade per il forte vento ed il ghiaccio La Basilicata si è svegliata sotto la neve asili chiusi a Potenza neve anche a bassa quota in Umbria ghiaccio e Molise con meno 4 gradi a Campobasso e punte di meno 10 in montagna in Salento imbiancate anche le spiagge disagi per i treni neve sulle zone del sisma nelle Marche la Salaria è statachiusa i camion imbiancate le colline intorno a Palermo qualche fiocco di neve alle isole Eolie ancora isolate è tutto per il momento A più tardi su Radio Eco Sud

