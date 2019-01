Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Italia sotto zero Per l’ondata di gelo Artico che ha colpito l’intera penisola temperature a picco ovunque imbiancati i sassi di Matera Il Vesuvio disagi sulle strade per il forte vento di ghiaccio La Basilicata si è svegliata sotto la neve asili nido chiusi a Potenza neve anche a bassa quota in Umbria ghiaccio in Molise con meno 4 gradi a Campobasso e punte di meno 10 gradi in montagna in Salento imbiancate anche le spiagge disagi per i treni neve sulle zone del sisma nelle Marche la Salaria è chiusa e camion imbiancate le colline intorno a Palermo qualche fiocco di neve alle Eolie ancora isolati ieri la nuova camera del congresso statunitense maggioranza Democratica sfida Donald Trump e come primo atto della legislatura prova una legge di bilancio per superare lo stallo dello shutdown far ripartire il governo federale parzialmente paralizzato per mancanza di fondi da ormaidue settimane la proposta non prevede 5 miliardi di dollari di fondi per il muro al confine con il Messico condizione Senza la quale Trump ha già detto che porta il dito su qualunque provvedimento ora la parola Passa al Senato dove la maggioranza repubblicana annunciato che voterà solo una legge sostenuta dalla Casa Bianca e siamo negli Stati Uniti una ventisettenne in stato di arresto in Texas dopo che tre bimbi sono stati trovati morti ieri in un appartamento nella zona sud ACLI Huston insieme con una donna ferita da colpi di arma da fuoco il ritrovamento da parte della polizia è stato effettuato dopo un controllo di routine da parte dei servizi sociali la donna è stata ricoverata in ospedale in condizioni stabili mentre non è chiaro quale fosse il tuo legame con i bambini trovati senza vita uno di 5 anni uno di 2 e un neonato sta resto è scattato dopo che il 27enne ha contattato la polizia affermando di essere l’uomo che cercavano in relazione a quell’episodio è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

