Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale ora dalla redazione venerdì 4 gennaio in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura DL sicurezza per me la polemica Non esiste c’è una legge dello Stato firmata dal Presidente della Repubblica applicata dal 99% dei sindaci lo ha detto a Chieti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini prima di te lo scontro sul DL sicurezza c’è qualche sindaco incapace aggiunto il ministro che siccome non sa gestire Palermo Napoli Firenze altre città si inventa polemiche che non esistono immigrati irregolari per bene i profughi veri avranno più tutele con questo decreto I furbetti finti profughi spacciatori e stupratori tornano a casa loro Io vado avanti concludi Salvini sono convinto di fare gli interessi degli italiani degli immigrati regolari e di profughi veri la cronaca è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario l’ultra del Napoli di 25 anni che sarebbe stata la guida della Volvo V40 station wagon sequestrata ieri che avrebbe investito daviale Belardinelli Durante gli scontri di Santo Stefano stai tifosi di Inter Napoli decisive per arrivare all’individuazione dell’auto e quindi della presunto investitore sono state le analisi delle immagini degli scontri le testimonianze che avrebbero smentito anche il tentativo del giovane di affermare che non era presente quella sera a Milano è il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli Ha ispezionato il tratto dell’autostrada A1 vicino a Lodi nuove il passaggio di alcuni cinghiale che ho usato ieri un incidente in cui è morto un ventottenne 10 persone sono rimaste ferite appena arrivato Mi sono reso conto di una seconda palla nella rete autostradale ha detto il ministro che ha chiesto verifiche del ufficio ispettivo territoriale di Milano So che ci sono delle barriere protettive molto più sicure con dei basamenti in cemento che non permettono ad un animale di scavarsi sotto e anche più alte aggiunto questi Secondo me sono i livelli di sicurezza minimi che devono essere garantiti tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa