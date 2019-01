Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Enel studio Giuliano Ferrigno emergenza migranti in apertura sulla nave Sea Watch 3 in balia delle onde da 14 giorni in attesa che l’Europa si decida trovare una soluzione uno dei 32 migranti a bordo si è buttato in acqua dalla pompa cercando di raggiungere Malta a nuoto la terraferma dista un chilometro circa ci sono appena 5 gradi sopra lo zero l’uomo è stato recuperato con una ciambella di salvataggio non ce l’avrebbe fatta per via delle Correnti gelide mai un gesto che racconta bene la disperazione e l’esasperazione che si vive sul ponte della nave tedesca questa mattina i 32 migranti hanno ricevuto la visita di una delegazione di parlamentari tedeschi e gli aiuti alimentari Pozzati da due navi di appoggio ferma anche i tre bambini una ragazzina di te e poi è stato portato un album delle figurine un ragazzino di 7 un neonato di un anno TL sicurezza per me la polemica Non esiste c’è una legge dello Stato firmato dal PresidenteLa Repubblica applicata dal 99% dei sindaci sono le parole chiedi del Ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito allo scontro c’è qualche sindaco incapace aggiunto il ministro siccome non sa gestire Palermo Napoli Firenze altre città si inventa polemiche che non esistono immigrati regolari e per bene i profughi veri avranno più tutele con questo decreto I furbetti finti profughi spacciatori e stupratori tornano a casa loro Io vado avanti concludi Salvini sono convinto di fare gli interessi degli italiani degli immigrati regolari per bene e dei profughi veri e agenti della Digos Si sono presentati questa mattina l’ufficio anagrafe del Comune di Palermo Dopo quanto affermato dal sindaco Leoluca Orlando sulla sospensione delle procedure previste dal decreto sicurezza Alle direttive impartite al capo area Maurizio Pedicone hanno chiesto dicono gli impiegati cosa accade quando vogliamo regolarizzare la posizione di un richiedente asilo e quali sono le procedure che stiamo seguendo molti sindaci che contestano il decreto sicurezza ha detto oggi il Ministro dell’Interno Matteo Salvini non lo hanno letto perché vengono garantiti il diritto alla salute diritto allo studio a tutti e i bambini non si toccano possono essere espulsisemplicemente le parole del Ministro dell’Interno non si regalano altri diritti ai furbetti Come veniva fatto fino a ieri è tutto per il momento le news e tornano la prossima edizione

