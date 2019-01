Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in difesa del d.l. sicurezza contattato da alcuni sindaci Matteo Salvini trova la spunta di Luigi Di Maio c’è chi ragiona se aprire o chiudere i posti ma non ha nessuna autorità per legge Questo dimostra che tali dichiarazioni fanno parte di una grande occasione per fare un po’ di campagna elettorale così il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio Che aggiunge c’è qualche membro della maggioranza si sente a disagio si deve ricordare che nel membro perché questo chi l l’ha votato c’è una legge dello Stato firmata dal Presidente della Repubblica applicata dal 99% di sindaci afferma il leader leghista Matteo Salvini secondo cui c’è qualche film incapace che siccome non sa gestire Palermo Napoli Firenze si inventa polemica che non esistono lì così intanto questa mattina nell’ufficio anagrafe di Palermo in netto calo le domande di Agila dicembre sono stati 2000 + 353 27% in meno rispetto a novembre Cambiamo argomento si va verso il commissariamentoINAIL secondo quanto si apprende da fonti vicine al dossier dovrebbe essere questa la strada per superare l’empasse della riforma della governance dei due enti il governo quindi subito dopo il varo del decreto che il tuo dura quota 100 il reddito di cittadinanza Ma che prevederà anche al ritorno dei consigli di Amministrazione per gli enti dovrebbe nominare i commissari ci sarà più tempo per la nomina del CdA e del presidente che non escluso siano gli stessi commissari Come già per l’INPS con sassi e Mastrapasqua Italia sotto zero Per l’ondata di gelo Artico che ha colpito l’intera penisola temperature a picco ovunque imbiancato i sassi di Matera Il Vesuvio disagi sulle strade per il forte vento e il ghiaccio La Basilicata si è svegliata sotto la neve asili nidi chiusi a Potenza neve anche a bassa quota in Umbria ghiaccio in Molise con meno 4 gradi gelo e neve a Isernia meno 11 a Capracotta in Salento imbiancate le spiagge disagi per i treni neve sulle zone del sisma delle Marche la Salaria chiusa il camion gigante le colline intorno a Palermo qualche fiocco di neve alle Eolie ancora isolate ultime notizie in chiusura la befana arriva in anticipo per i Consumatori Italiani da domani Infatti dopo la partenza anticipata di Basilicata Sicilia male daiiniziano i saldi nelle altre 17 regioni italiane dando la possibilità di acquistare a prezzi scontati prodotti legati alla stagione come capi di abbigliamento e calzature la Tom commercia calcolato che ogni famiglia spenderà in media €325 e tutto grazie per averci seguito alle Muse e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa