Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giorno dalla redazione da evitare in studio una comandante del gruppo paramilitare iracheno figurine anousheh dal chubby è stato ucciso Nella notte tra venerdì e sabato in un raid aereo americano nord di Baghdad all’indomani dell’attacco in quel morto anche Generali regnano-castello messo le mani non abbiamo ucciso sulle mani per un cambio di regime per iniziare una guerra siamo pronti a qualunque risposta sia necessario ha detto Trump sottolineando che il futuro appartiene al popolo che vuole la pace non ai terroristi intanto la guida Suprema iraniana Ali khamenei avverte il presidente prepara levare gli Stati Uniti hanno presentato le loro truppe di stanza a Vicenza che potrebbero essere di giga vendita la difesa dell’ Ambasciata Americana a Beirut il Raid americano inquilino ha ucciso il Generale Custer kleemann espone al rischio anche militari italiani schierati nelle areepotrebbe attuare la sua ritorsione la difesa in alta ovunque le misure di sicurezza dei contingenti bloccandomi blindando le basi e limitando al minimo gli spostamenti Non c’è dubbio che l’iran dovrà dire dichiaro che l’Italia è particolarmente esposta dice all’ansa il generale Vincenzo camporini è il capo di stato maggiore della difesa la Farnesina parla di sviluppi preoccupanti l’Italia attualmente mille militare in 300 invidia e addestratori in Iraq sul caso della nave Gregoretti Matteo Salvini agito nell’interesse dell’Italia con il pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi e dell’intero governo che Ha agito con la mente in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti e il succo della memoria depositata dai legali del leader leghista la giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Salvini sotto inoltre il ruolo rilevante del premier Conte in tante Movimento 5 Stelle perde altri due deputati non sia un Gioia ai Gianluca rospi Chiama non c’è per passaggio al gruppo mistoattacchi ai vertici grillini un morto e due feriti non gravi in un attacco a colpi di coltello avvenuto a villejuif alle porte di Parigi l’aggressore ha tentato la fuga ma la pulizia strada Del Moro con i testimoni hanno riferito alla radio che l’aggressore mentre colpiva avrebbe gridato Allah Akbar Ma secondo altre fonti concordanti aveva turbe psicologiche e non era scheda per radicalizzazione islamica cambiano ancora argomento è stato di €1155229 il reddito imponibile del 2018 del presidente del consiglio Giuseppe Conte la dichiarazione dei redditi è quella degli altri membri del governo Conte 1 sono pubblicati on-line sul sito parlamento.it il 2018 è stato un anno d’oro per quanto riguarda il reddito che si è triplicato rispetto alla 2017 incremento dell’imponibile si precisa è dovuto al fatto che quando con te è diventato premier ha dovuto chiudere tutti gli incarichi dipendenti e mettendo le relative fatturequindi ha fatturato in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati di lui nel corso del tempo ancora un medico aggredito a Napoli il terzo in 48 ore avvenuto davanti all’ospedale San Giovanni Bosco vittima una dottoressa del 118 insultato impersonato da un paziente psichiatrico il 2020 Segna un nuovo inizio per 11 persone di cui 2 Bambini tornati alla vita grazie a un trapianto ricevuto in questi primi giorni dell’anno in 5 giorni 15 organi sono stati prelevati da 4 pazienti morti all’ospedale di Niguarda di Milano e Donati e trapiantati è morta la quarantottenne ricoverata da ieri negli Spedali Civili di Brescia per meningite da donna aveva accusato i primi valori il giorno di capodanno il veganesimo come epica di vita è un credo filosofico e come tale è equiparabile a una religione perciò non può essere oggetto di discriminazione e la sentenza emessa oggi da un Tribunale del Lavoro britannico è che prometti di fare giurisprudenza di creare dibattito la vicenda riguarda un uomo licenziaaziende che accusa la società di averlo fatto per il sacchetto di veganesimo etico lo sport il Milan presenta Zlatan Ibrahimovic e lo svedese approfitta dell’occasione per prenderti subito la scena sono pronto e spero di giocare subito ha detto sostenendo di essere oggi molto più cattivo poi chiarisce ho scelto il Milan per l’adrenalina non per denaro ea sorpresa parte titolare nel festa Milanello contro la Rodin E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare vergine

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa