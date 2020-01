Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio nuovo Raid americano nella notte nord di Baghdad secondo quanto riferito dall’emittente iraniana Press TV nel corso dell’attacco sarebbe stato ucciso leader delle Brigate Ivan halimeter fa parte delle unità di mobilitazione Popolare allineata con l’iran con lui sarebbero stati uccisi suo fratello il 5 guardie del corpo fonti della vita di mobilitazione Popolare però hanno smentito l’uccisione di un proprio liberano invece affermato che l’attacco avrebbe colpito un convoglio medico composto da almeno due veicoli le vittime sarebbero appunto sanitari e loro collaboratori la morte di sole nani migliaia di persone in strada per protestare contro gli Stati Uniti cortei in molte città dell’Iran dopo i raid degli Stati Uniti all’aeroporto di bendato in cui ha perso la vita il comandante della forzamorte all’America è morto Israele gli slogan più usati bandiere bruciate protette anche in altri paesi è l’attacco americano in falsare l’allerta e per le basi militari italiane all’estero Ministro della Difesa Lorenzo Guerini dopo un vertice con il Capo di Stato Maggiore della Difesa Enzo vecciarelli ha deciso di fare le misure di sicurezza dei militari italiani all’estero in seguito Raid americano in cui rimasto ucciso il Generale Custer solimani vasi blindate spostamenti ridotti al minimo soprattutto nelle aree considerate più a rischio quello in cui potrebbe attuare la sua ritorsione e rimaniamo all’estero un hotel in costruzione nella provincia Costiera di Kevin nel sud della Cambogia è crollato provocando la morte di 7 persone al momento del disastro circa 30 operai si trovavano nel cantiere finora 18 sopravvissuti Sono stati estratti dalle macerie centinaia di militari civili sono ancora al lavoro alla ricerca dei Dispersi così al risopremier dei paesi nella tua pagina Facebook e torniamo in Italia per ricostruire la dinamica dell’incidente su Corso Francia Roma che la notte tra il 21 e 22 dicembre costato la vita a Camilla travolte dell’auto guidata da Pietro genovese servirà una maxi consulenza tecnica la procura della capitale ha deciso di affidare di specialisti una serie di accertamenti per riuscire a chiarire in ogni suo dettaglio cosa poco dopo la mezzanotte all’altezza dell’incrocio con la rampa di accesso alla tangenziale è morta ieri mattina a causa di una sepsi da meningococco di tipo c Marzia Colosio l’ha quarantottenne Ilaria di Tavernola e residente a Predore sulla sponda bergamasca del Lago d’Iseo ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia per una forma aggressiva di meningite e quanto trapela Dai primi accertamenti di chiusura andiamo in Nuova Zelanda circa 1000 persone sono Accorsi in aiuto per cercare di trarre in salvo un branco di balene spiaggiate sulla penisola di coromandel nell’Isola del Nordi volontari hanno risposto alla richiesta di assistenza specialistica lanciata dal gruppo di ambientalisti del progetto Giona per la salvaguardia degli animali marini 3 delle 10 balene pilota fine Corte sono già morto perché si dovrà aspettare l’altra marea di metà pomeriggio di sabato ora locale per cercare di rimettere in mare era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

