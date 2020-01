Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio prosegue la crisi tra Stati Uniti e Iran dopo il Raid di giovedì 2 gennaio a bada che ha provocato la morte del generale iraniano che senso le mani è stato l’attacco americano nel nord della capitale dove sarebbe stato ucciso shiply di leader delle Brigate Ivan Ali nella giornata di sabato migliaia dire che mi hanno voluto partecipare ai funerali del generale soleimani e rimaniamo all’estero andiamo in Cambogia crolla un hotel in costruzione nella provincia Costiera di carpe nel sud della Cambogia per la morte di 7 persone al momento del disastro circa 30 operai si trovavano nel cantiere finora 18 sopravvissuti Sono stati estratti dalle macerie e cambiamo ancora argomentosiamo a Roma per ricostruire la dinamica dell’incidente su Corso Francia che la notte tra il 21 e 22 dicembre costato la vita a Gaia e Camilla travolte dall’auto guidata da Pietro genovese servirà una maxi consulenza tecnica dalla procura della capitale ha deciso di affidare agli specialisti una serie di accertamenti per riuscire a chiarire in ogni suo dettaglio cosa è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza dell’incrocio con la rampa di accesso alla tangenziale ancora Roma ieri sera un incendio che ha interessato diversi camper è divampato in piazzale XII Ottobre sul posto intervenuti Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo carbonizzato ed una persona all’interno di uno dei camper distrutti dalle fiamme almeno sei in zona Garbatella secondo quanto si è appreso la vittima e un cittadino romeno di 50 anni misura parliamo di scuola personale ATA ANIEF Pavia e ricorso per partecipare alla stabilizzazione di lavoratori delle cooperative sentiamo in particolare leMarcello Pacifico la scuola e domande scadono il 8 gennaio Eppure ci sono diverse categorie di esclusi tra il personale delle cooperative sono esposti tutti coloro che in questa prima trans tempo determinato o comunque addirittura 36 mesi di servizio e non 10 anni come previsto dalla norma per queste persone l’associazione davanti consiglia di ricorrere per poter comunque provare a partecipare chiedere giudice appunto rispetto della normativa comunitaria Per quanto riguarda invece tutti il restante per dei collaboratori scolastici che da anni sono più di 25.000 lavoro nelle nostre scuole anche se ritiene che sia ingiusta alla loro esclusione da questastabilizzazione quindi ritiene che tutti i collaboratori scolastici e grazie del profilo del personale ATA con più di 36 mesi di servizio hanno comunque diritto presentata senza chiedere anche la stabilizzazione questa volta quindi andrà al TAR Lazio e si andrà a chiedere appunto la stabilizzazione personale ATA collaboratori scolastici per fare le cooperative c’è tempo fino al 8 gennaio per poter presentare la domanda e ricorrere È tutto Buon proseguimento di ascolto

