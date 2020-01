Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per l’ascolto della redazione Gabriella Luigi studio migliaia di iracheni hanno partecipato questa mattina a Baghdad in Iraq al corteo funebre del generale Gragnano slimani Grid morti all’America il corteo ha sfilato tra le vie del distretto di casa mia dove si trova un santuario sciita Al termine della zona Verde di Baghdad e si è tenuto un funerale Nazionale uff la presenza di molti leader iracheni i resti di soleimani saranno portati in Iran dopo la cerimonia Intanto un comandante del gruppo paramilitare iracheno filo iraniano a Shed a lasciarvi stato ucciso nella notte in un nuovo Raid aereo statunitense nord di Baghdad resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran Trump ribadisce di non voler guerra ma siamo pronti a qualunquestazione Cersaie la guida Suprema iraniana Ali khamenei lo avverte prepara levare il Rider statunitensi in cui rimasto ucciso il generale qassem soleimani espone a rischio anche i militari italiani schierati nelle aree in cui verranno potrebbe attuare la sua ritorsione la difesa innalza ovunque le misure di sicurezza del contingenti blindando le basi e limitando al minimo gli spostamenti non c’è dubbio dovrà reagire da chiaro che l’Italia è particolarmente esposta dice il generale Vincenzo camporini ex capo di stato maggiore della difesa la Farnesina parla di sviluppi preoccupanti li attualmente 1000 militari in Libano 300 in Libia e addestratori in Iraq sul caso Gregoretti Matteo Salvini ex Ministro dell’Interno agito nell’interesse di Italia col pieno coinvolgimento di Palazzo Chigi dell’intero governo caduto collegialmente in modo perfettamente sovrapponibile a quanto accaduto per la nave Diciotti questo il succo della memoriavietata questa mattina dai legali del leader leghista alla giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Salvini sottolinea inoltre il ruolo rilevante del premier Conte Intanto il MoVimento 5 Stelle perde i due Deputati Non ti ho Angiola e Gianluca rospi che hanno annunciato il passaggio al gruppo misto senza risparmiare attacchi ai vertici grillini nella cronaca un hotel in costruzione nella provincia Costiera di Cap nel sud della Cambogia è crollato ieri provocando la morte di 7 persone al momento del disastro circa 30 operai si trovavano nel cantiere finora di Sopravvissuti Sono stati estratti dalle macerie centinaia di militari e civili sono ancora al lavoro alla ricerca di dispersi come ha reso noto il premier del paese mussen su Facebook è tutto della redazione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa