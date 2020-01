Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e Ben ritrovati l’ascolto della redazione che apri l’ Luigi in studio tensioni tra Iran e Stati Uniti dopo l’attacco statunitense condotto con un drone nel quale è stato ucciso il generale iraniano soleimani migliaia di iracheni hanno partecipato questa mattina a Baghdad al corteo funebre al grido di morte all’America il corteo ha sfilato tra le vie delle di casa mia dove si trova un santuario uscita al termine nella zona Verde di Baghdad è tenuto un funerale Nazionale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni i resti di soleimani saranno di Miranda dopo la cerimonia Intanto un comandante del gruppo paramilitare Racano filo iraniano hushaby è stato ucciso nella notte in un nuovo Raid aereo statunitense a nord di Baghdadaltissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran Trump ribadisce di non voler guerra siamo pronti però qualunque risposta sia necessaria dice il presidente statunitense la guida Suprema iraniana Ali khamenei roberte prepara levare il Raid in cui rimasto ucciso sulle mani espone a rischio anche i militari italiani schierati nelle aree in cui l’iran potrebbe attuare la sua ritorsione e la difesa innalza ovunque le misure di sicurezza dei contingenti blindando le basi limitando al minimo gli spostamenti Non c’è dubbio che l’iran dovrà reagire ed è chiaro che l’Italia è particolarmente esposta ha detto in generale Vincenzo camporini ex capo di stato maggiore della difesa la Farnesina parla di sviluppi preoccupanti l’Italia attualmente 1000 militari in Libano 300 in Libia è addestrato in Iraq Cambiamo argomento è stato di oltre un milione e €100000 il reddito imponibile delle 2018 del presidente del consiglio Giuseppe Conte la sua dichiarazionevedi te quella degli altri membri del governo Conte 1 sono pubblicati on-line sul sito parlamento.it il 2018 è stato un anno d’oro per quanto riguarda il reddito che si è triplicato rispetto al 2017 in dell’imponibile è dovuto al fatto che quando con te diventa dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti e mettendo le relative fatture quindi ha fatturato in un solo anno importi che altrimenti sarebbero stati diluiti nel corso del tempo pregano da Palazzo Chigi in Francia un morto e due feriti non gravi in un attacco a colpi di coltello avvenuto alle porte di Parigi l’aggressore attenta la fuga ma la polizia li ha sparato da morto alcuni testimoni hanno riferito alla radio arte che l’aggressore mentre colpiva avrebbe gridato Allah Akbar Ma secondo altre fonti concordanti aveva turbe psicologiche non era schedato per radicalizzazione islamica è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa