Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 13:10

romadailynews radiogiornale l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio in migliaia hanno partecipato a Baghdad al corteo funebre del generale iraniano soleimani gridando morte all’America Hall della cerimonia nella zona Verde di Baghdad tenuto un funerale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni compreso il premier ad Abdul mahdi intanto resta altissima la tensione tra Stati Uniti e l’iran il presidente statunitense Donald Trump ribadisce di non volere la guerra ma di essere pronto a qualunque risposta sia necessaria la guida Suprema iraniana che me l’hai lo avverte prepara le bare il ministro degli Esteri iraniano ad Alife ha paventato conseguenza incontrollabili e l’ambasciatore iraniano all’onu parlando la CNN Ha dichiarato che la risposta ad un’azione militare è un’azione militareparte di chi quando dove lo vedremo ha detto zarif se le nostre PMI hanno un carico fiscale complessivo che si attesta al 59% dei profitti Le multinazionali del web presenti in Italia o meglio le controllate di questi giganti economici ubicati nella penisola registrano un taxi rete del 30 31 per 100 entrambi i dati si riferiscono al 2018 rileva la cgia di Mestre la quale osserva che tra i paesi dell’area Euro i dati della banca mondiale di che solo la Francia al 67% registra una pressione fiscale sui profitti delle imprese alla nostra è scattato stamani alle 5 il fermo dire hadzovic 28 anni Roma accusato di aver investito è ucciso ieri sera a Brescia al cognato Omar Girardini Sinti di 35 anni e padre di sei figli l’investitore era stato aggredito poco prima insieme a due fratelli dalla vittima che ha usato un coltello per tentare di risolvere un litigio avvenutodi un campo nomadi per futili motivi Ghirardini si era lamentato per il mancato invito ad una festa dopo aver sfregiato i tuoi cognati fratelli della moglie con un coltello il 35enne allontanato ed è stato seguito in strada da uno dei feriti che lo ha travolto in auto e ucciso la Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un decreto d’urgenza della procura convalidato dal gip che ha disposto il sequestro preventivo di circa €223000 quale profilo dei reati di abuso d’ufficio accesso abusivo ai sistemi informatici dell’INPS e prove informatica nei confronti di Nicolò Ancona 66 anni ex funzionario dell’Istituto la segnalazione era stata fatta dallo stesso Istituto i dirigenti avevo notato alcune anomalie in alcune pratiche elaborate dal funzionario è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa