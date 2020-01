Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio questa mattina i funerali del generale iraniano soleimani ucciso in un attacco condotto con un drone dagli Stati Uniti migliaia di iracheni presenti hanno gridato morte all’America e poi al termine del corteo nella zona Verde di Baghdad ottenuto un funerale ufficiale alla presenza di molti leader iracheni compreso il abdul-mahdi intanto resta altissima la tensione tra Stati Uniti ed Iran è il presidente statunitense Donald Trump ribadisce di non volere la guerra di essere pronto a qualunque risposta sia necessaria la guida Suprema iraniana camera Idea Verde preparare bar è il ministro degli Esteri iraniano ha paventato conseguenze incontrollabili e l’ambasciatore iraniano allo non parlando la CNNgelato che la risposta ad un’azione militare è un’azione militare da parte di chi quando dove lo si vedrà parole di zareef nel corso del 2019 sono state indagate 650 persone per sfruttamento sessuale dei Minori on-line mentre altre 180 persone sono finite sotto inchiesta per adescamento di Minori sempre tramite il web questo il bilancio dell’attività svolta dalla polizia postale sette invece sempre nello scorso anno sono stati casi di stickers trattati fenomeno in crescente diffusione che consiste nella condivisione sulle piattaforme di messaggistica istantanea di adesivi digitali gratuiti a contenuto offensivo violento discriminatorio antisemita nonché pedopornografico quasi due italiani su tre faranno shopping approfittando degli sconti da Silvia in tutta Italia dopo il debutto il 2 gennaio in Basilicata Sicilia Val d’Aosta la percentuale di chi quest’anno farà qui ti durante il periodo dei ribassi rimane stabile al 68% con le donnecinque 44 anni e residenti soprattutto al sud a farla da padrone quanto rileva un’indagine realizzata da Confcommercio tra i prodotti più gettonati ci sono i capi d’abbigliamento 95% in aumento del 2 4% gli acquisti on-line spostiamoci in Australia dove decine di migliaia di persone sono state evacuate da tre stati del sud-est del continente a causa degli incendi che continuano a devastare il paese sono stati richiamati 3000 riservisti per far fronte alla crisi e condizioni meteorologiche rischiano di peggiorare durante settimana con oltre 40 gradi centigradi Assisi oggi e accompagnati da forti venti che potrebbero rendere difficile l’intervento dei mezzi di soccorso due persone sono morte nella notte tra venerdì e sabato in seguito ai violenti incendi davanti alla città di Adelaide è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa