Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio nel giorno dei funerali solenni del generale iraniano soleimani a Baghdad l’iran Medita vendetta e ripete le sue minacce agli Stati Uniti la guida Suprema iraniana Ali khamenei avverte prepara le bare Rivolgendosi a Donald Trump il ministro degli Esteri iraniano zareef spaventa conseguenza incontrollabili e l’ambasciatore iraniano all’onu parlando la CNN spiega che la risposta adorazione militare è un’azione militare da parte di chi quando dove lo vedremo queste le sue parole un altro esponente dell’esercito Monique la vendetta non sarà fretta te decideremo Dove e Quando avverrà la schiacciante risposta tra un po’ intanto ribadisce di non volere la guerra ma di essere pronta a qualunque risposta necessaria la natole missioni di addestramento in Iraq e l’acqua lezione anthesis e ridimensiona la portata delle sue operazioni per ragioni di sicurezza incontro di tre quarti d’ora a Palazzo Chigi tra il pentastellato Luigi Di Maio il segretario del PD Nicola Zingaretti al centro del colloquio si è parlato della situazione politica generale e si è fatto un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo il clima è stato molto positivo e costruttivo e quanto si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader faccina deciso di sostituire il suo inviato speciale ad Hong Kong si tratta del primo rimpasto di un certo peso da quando un ex colonia britannica ha dato il via alle proteste Pro democrazia 7 mesi fa Wang simin è stato licenziato dal suo posto di capo ufficio dei rapporti con la Cina e sarà sostituito da uning l’ho annunciato la TV di Stato senza fornire altri dettagli incendi in Australia a Sydney la piùcittà del continente rischia di rimanere al buio a causa dell’incendio che stanno mettendo a dura prova le forniture di energia elettrica nello stato più popolato del continente la situazione peggiora di Ora in ora il ministro dell’energia maschile in Un Tweet ha invitato i residenti a ridurre il consumo di elettricità e a spegnere le pompe delle piscine le luci delle stanze non occupate da evitare l’uso di lavatrici e lavastoviglie è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

