Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale un buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è arrivato anche il monito della Cina agli Stati Uniti no Adam uso della forza militare Questa è la posizione di Pechino dopo l’attacco degli Stati Uniti a Baghdad condotto con un drone che ha colpito il generale iraniano soleimani uccidendolo Oggi giorno di funerali solenni migliaia di persone in piazza lira e Medita vendetta sai ripetere le sue minacce agli Stati Uniti la guida Suprema iraniana Ali khamenei avverte Donald Trump prepara le bare il ministro degli Esteri iraniano zareef spaventa conseguenze incontrollabili l’ambasciatore iraniano all’onu parlando la CNN spiega che la risposta ad un’azione militare è un’azione militare un altro esponente dell’esercito ammonisce la vendetta non sarà affrettate decideremoQuando avverrà la schiacciante risposta dal canto suo presidente statunitense da un’altra per ribadisce di non volere la guerra ma di essere pronto a qualunque risposta necessaria la nato intanto prendere missioni di addestramento in Iraq e la coalizione anti ISIS e ridimensiona la portata delle sue operazioni per ragioni di sicurezza incontro di tre quarti d’ora Palazzo Chigi leader pentastellato Luigi Di Maio del segretario del partito democratico Nicola Zingaretti e si è parlato della situazione politica generale e si è fatto un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo Il primo è stato molto positivo e costruttivo questo si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader sono iniziati i saldi invernali quasi due italiani su tre faranno shopping approfittando degli sconti la percentuale di chi quest’anno Fra Questi durante il periodo di ribassi rimane stabile al 68%come 33544 anni e residenti in soprattutto al sud Italia a farla da padrone e quanto rileva un’indagine realizzata da Confcommercio tra i prodotti più gettonati ci sono i capi da in aumento del 2 4% gli acquisti on-line è tutto dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa